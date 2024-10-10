Слоны узнают человека даже спустя 13 лет расставания

Специалисты из Германии изучили невероятную память слонов и выяснили, что они помнят сотрудника зоопарка даже после расставания в 13 лет. Исследование опубликовано в журнале Zoo Biology.
В эксперименте участвовали слоны Биби и Панья, которые 13 лет назад были перевезены из Берлинского зоопарка переехали в Серенгети-парк в городе Ходенхаген.
Перед вольерами с животными специалисты поставили две стойки: на одной были вещи смотрителя из прошлого зоопарка или его фотография в полный рост, а на второй — такой же стимул, но имеющий отношение к незнакомому для слонов человеку.
Вещи имели запах обладателей. Для этого ученые связались со смотрителями зоопарка в Берлине и попросили их носить футболку восемь часов. Помимо прочего, были записаны короткие фразы сотрудников.
Исследователи заметили, что слоны охотнее всего тянулись к стенду с футболкой. По словам специалистов, такое поведение животных демонстрирует, что они способны помнить как минимум запах своих бывших смотрителей даже спустя долгое время.
Ученые отметили, что если слоны действительно так долго помнят своих смотрителей, значит, они так сильно важны для этих животных. Следовательно, в зоопарках стабильные отношения с сотрудниками могут значительно повысить благополучие слонов.
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