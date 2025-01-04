Слонов в Берлинском зоопарке накормили елками

Флориан Сикс, куратор слонов зоопарка, добавил, что елки для слонов — не только еда, но и развлечение, которое занимает животных на некоторое время: «они сражаются с елками, трутся об них, подбрасывают в воздух и вообще развлекаются, как только могут. Это вносит разнообразие в монотонную жизнь животных, и мы такому очень рады».