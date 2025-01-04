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Слонов в Берлинском зоопарке накормили елками

Так город утилизировал нераспроданные деревья.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

На Рождество все дарят друг другу подарки, ходят в гости и весело проводят время за праздничным угощением. Но как отмечают этот праздник слоны?

— Очень хорошо! — отвечают в Берлинском зоопарке, где самых крупных млекопитающих накормили праздничным обедом из рождественских елей. Про хвойное пиршество рассказало издание The Associated Press.

В большинстве стран, празднующих Рождество или Новый год, принято украшать квартиру елкой — эти деревья можно купить на елочных базарах, заказать онлайн или даже спилить самому (но сначала, конечно, получить разрешение).

После праздника всегда остаются нераспроданные деревья, которые нужно куда-то деть. Остроумный и заботливый выход предложили в Берлине: там ненужными елками накормили слонов в городском зоопарке.

Эта акция происходит уже не первый год и стала традицией: слоны отрывают ветви от стволов деревьев с помощью мощных хоботов и обгрызают их, лакомясь свежей колючей зеленью.

Зоопарк принимает только свежие деревья от крупных поставщиков — принести туда свою домашнюю елочку, увы, нельзя. Причин несколько: в домах деревья сохнут, а условия, в которых они стоят, неизвестны: на зелени могут оказаться вредные химикаты или опасный мусор, который навредит животным.

Флориан Сикс, куратор слонов зоопарка, добавил, что елки для слонов — не только еда, но и развлечение, которое занимает животных на некоторое время: «они сражаются с елками, трутся об них, подбрасывают в воздух и вообще развлекаются, как только могут. Это вносит разнообразие в монотонную жизнь животных, и мы такому очень рады».

Другие животные зоопарка относятся к елкам более настороженно: так, сотрудники рассказали, что один из двух берлинских жирафов, Макс, с радостью поел зеленые колючки, а второй, Мугамби, понюхал их и отказался от угощения.

Ранее рассказывали про похожую историю в Ленинградском зоопарке, где вольеры украсили конфискованными елками еще перед праздниками: они увлекли лемуров, обезьян, копытных и даже хищников.