Слониха из Берлинского зоопарка научилась принимать настоящий душ

Конечно, если бы речь шла о самом хоботе, то особой новости в этом нет: многие могли видеть ролики, на которых слоны набирают воду в хобот и выливают себе на голову или спину. Но в слоны в Берлинском зоопарке научились более технологичным гигиеническим процедурам: они полноценно моют себя с помощью воды из шланга.
Слонов-новаторов в зоопарке живет двое: Мэри и Анчали. Шланг они держат хоботом, который заменяет этим животным руки. Про находчивых слонов рассказал научный портал IFLScience.
Лена Кауфман, исследовательница, первой заметившая необычное поведение Мэри, рассказала, что слониха управляется со шлангом крайне искусно: она не только поливает себе спину и голову, но и вытягивает по очереди каждую ногу, которую решает ополоснуть.
Сотрудники зоопарка предложили Мэри три разных шланга на выбор, и слониха предпочла средний по толщине, 24-миллиметровый, которым теперь радостно пользуется, когда моется.
А вот вторая слониха, Анчали, по словам сотрудников, не столько моется, сколько вредничает: она регулярно пережимает шланг хоботом, чтобы напор воды пропал, и ее подруга осталась без душа. Возможно, дело в том, что до этого Мэри чем-то обидела Анчали, а может, она просто балуется и радуется тому, что ее действия имеют такой необычный результат. Теперь сотрудники хотят понять, что именно чувствует Анчали, когда портит подруге душ.
В любом случае, отмечают исследователи, и то и другое поведение достаточно сложны, и любопытно, что слоны освоили их и с легкостью воспроизводят при желании. А еще гигиенические процедуры животных засняли на видео, чтобы полюбоваться на них мог любой желающий.
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