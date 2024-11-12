Слониха из Берлинского зоопарка научилась принимать настоящий душ

А вот вторая слониха, Анчали, по словам сотрудников, не столько моется, сколько вредничает: она регулярно пережимает шланг хоботом, чтобы напор воды пропал, и ее подруга осталась без душа. Возможно, дело в том, что до этого Мэри чем-то обидела Анчали, а может, она просто балуется и радуется тому, что ее действия имеют такой необычный результат. Теперь сотрудники хотят понять, что именно чувствует Анчали, когда портит подруге душ.