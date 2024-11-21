«Слон пинает сердце»: что почувствовал укушенный самой ядовитой рыбой

Мужчина, переживший укус самой ядовитой рыбы в мире, сравнил свои ощущения с ударом слона в грудную клетку. Об этом он рассказал в интервью ABC.
26-летний фельдшер из Германии по имени Каспер Крупа приехал со своей девушкой в отпуск в Австралию и решил отдохнуть на популярном местном пляже недалеко от Карраты, примерно в 1500 км к северу от города Перт.
Плавая по пояс в воде примерно в 100 м от берега, он коснулся левой рукой чего-то похожего на песок. Молодой человек почувствовал, как что-то ужалило его в палец, ранка оказалось небольшая. Но боль от укуса была очень сильной, пальцы начали опухать, а болевые ощущения поднимались сначала по кисти, потом по всей руке, далее к грудной клетке.
«Было такое ощущение, будто слон пинает сердце», — сказал Крупа.
Молодой человек при помощи подруги добрался в больницу, где врачи ввели ему противоядие. Но поскольку не было ясности, кто именно ужалил мужчину, медики выполнили протокол на случай змеиного укуса. Уже дальнейшие анализы крови показали, что Крупу ужалила именно рыба-камень.
Рыба-камень (ее еще называют бородовчаткой) считается самой ядовитой рыбой мирового океана. Основное место обитания — коралловые рифы, возле водорослей, камней, песка. С ней можно повстречаться в Таиланде, Египте и Австралии. Все ее тело покрыто бородавками и бугорками, она напоминает больше подводный булыжник, поросший водорослями и тиной. Благодаря такому облику рыба блестяще маскируется. Обычно лежит, забившись между камнями или зарывшись в песок. На спине у нее 13 шипов, каждый из которых может впрыскивать высокотоксичный яд.
От яда этой рыбы существует противоядие, но отдыхающим все равно советуют быть предельно осторожными и вовремя обращаться за медицинской помощью в случае укуса.