«Слон пинает сердце»: что почувствовал укушенный самой ядовитой рыбой

Рыба-камень (ее еще называют бородовчаткой) считается самой ядовитой рыбой мирового океана. Основное место обитания — коралловые рифы, возле водорослей, камней, песка. С ней можно повстречаться в Таиланде, Египте и Австралии. Все ее тело покрыто бородавками и бугорками, она напоминает больше подводный булыжник, поросший водорослями и тиной. Благодаря такому облику рыба блестяще маскируется. Обычно лежит, забившись между камнями или зарывшись в песок. На спине у нее 13 шипов, каждый из которых может впрыскивать высокотоксичный яд.