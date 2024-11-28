«СливОвый» или «слИвовый»: на какой слог падает ударение

Вместе с филологом разобрались, где ставить ударение в слове «сливовый». Из статьи вы узнаете, почему в нем часто допускают ошибки и как быстро запомнить правильную постановку. Прочитаете примеры его употребления и другие популярные слова-ловушки, из-за которых можно сделать ошибку.
Происхождение слова «сливовый»
Слово «сливовый» происходит от существительного «слива» и образуется через присоединение к корню суффикса -ов- и окончания -ый. А слово «слива», согласно этимологическому словарю М. Фасмера, произошло от латинского livos (ударение на 1-й слог) или «синеватый» (1).
Как правильно говорить: «сливОвый» или «слИвовый»
По орфоэпическому словарю И. Л. Резниченко правильно говорить «слИвовый», а не «сливОвый» (2). Здесь ударение сохраняется в корне, как у исходного слова «слИва». Аналогично ударение сохраняется на И в слове «слИвовица» — напитке из слив.
По словам нашего эксперта, репетитора по русскому языку и филолога Александра Головина, такое же ударение зафиксировано в словообразовательном словаре А. Тихонова и этимологическом словаре М. Фасмера.
Примеры употребления слова «сливовый»
«Сливовый» сохраняет ударение на И при любом употреблении: и когда мы говорим о продуктах, приготовленных из слив, и о характерных оттенках и цветах, и о плодовых деревьях. Исключений нет. Рассмотрим несколько примеров:
- СлИвовый компот был очень вкусный.
- Цветы имели насыщенный слИвовый оттенок.
- Дом стоял в тени густого слИвового сада.
Почему в слове «сливовый» часто неверно ставят ударение
В русском языке ударение тяготеет к центру слова, поэтому в прилагательных, образованных от коротких существительных, мы склонны переносить ударение с корня на суффикс. Как, например, в словах «дубОвый» или «пухОвый». Но для слов «слива» или «груша» такой перенос не корректен — нужно говорить «слИвовый» и «грУшевый».
Легче запоминать такие слова парами: слИва — слИвовый, грУша — грУшевый. А еще можно вспомнить рассказ Льва Толстого «Косточка», в котором мальчик съел сливу и боялся в этом признаться. Попробуйте выстроить ассоциацию так: «слИвовая кОсточка» — и там и там ударение ставится на первый слог.
Если любите смешные стишки и рифмы, можно воспользоваться такой шпаргалкой:
«Этот слИвовый компот
Так и просится мне в рот».
Другие слова, в которых часто ставят ударение неправильно
В эпоху мессенджеров и общения смайликами грамотная устная речь может казаться пережитком прошлого. Однако речь образованного человека всегда убедительнее и яснее доносит мысль, а также быстрее формирует авторитет и репутацию, чем невнятные мемы и короткая переписка с опечатками.
Вместе с филологом Александром Головиным собрали примеры слов, в которых часто путают ударения:
|Неправильно
|Правильно
|Пояснение / Как запомнить
|позвОнит/звОнит
|позвонИт/звонИт
|Ударение сохраняется на 2-й слог, как в слове «звонОк»: звонОк — звонИт
|тортЫ
|тОрты
|Во множественном числе так же, как и в единственном: тОрт — тОрты
|кровотОчить
|кровоточИть
|Можно запомнить в связке-ассоциации: кровоточИть — лечИть
|черпАть
|чЕрпать
|Можно запомнить в связке-ассоциации: чЕрпать вОду — и там и там ударение на 1-й слог
|дОговор
|договОр
|Можно запомнить через рифму-ассоциацию: у вОра нет договОра
|облЕгчить
|облегчИть
|Легко запомнить через противопоставление: усложнИть — облегчИть
|цЕпочка
|цепОчка
|Можно запомнить через рифму-ассоциацию: цепОчка у замОчка
|туфлЯ
|тУфля
|В единственном числе так же, как и во множественном: тУфли — тУфля
|бармЕн
|бАрмен
|В заимствованных словах часто сохраняются ударения слов-оригиналов. В английском barmen ударение ставится на 1-й слог. Еще можно запомнить в связке: бАр — бАрмен
Список источников
1. Этимологический онлайн-словарь русского языка Макса Фасмера.
2. Резниченко И. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение. Ударение: Ок. 25 000 единиц. 2003.
3. Демоверсия ЕГЭ по русскому языку. 2004.
Автор: Антонина Черенова
Эксперт: Александр Головин, репетитор по русскому языку, филолог