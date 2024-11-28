«СливОвый» или «слИвовый»: на какой слог падает ударение

В русском языке ударение тяготеет к центру слова, поэтому в прилагательных, образованных от коротких существительных, мы склонны переносить ударение с корня на суффикс. Как, например, в словах «дубОвый» или «пухОвый». Но для слов «слива» или «груша» такой перенос не корректен — нужно говорить «слИвовый» и «грУшевый».