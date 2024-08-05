Слитки и фарфор: шесть сокровищ, найденных после кораблекрушений

Цена корабельных сокровищ оценивается до 20 миллиардов долларов. Несмотря на стоимость, закон Колумбии запрещает продажу всех артефактов с корабля. Пока что «Сан-Хосе» с его сокровищами находится под водой, и многие археологи считают, что он должен оставаться там.