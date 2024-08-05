Слитки и фарфор: шесть сокровищ, найденных после кораблекрушений

В июле этого года у берегов Швеции было найдено судно с грузом шампанского XIX века, а на борту «Эребуса» обнаружили расческу 1845 года. В редакции National Geographic рассказали о шести самых крупных находках, когда-либо обнаруженных на месте кораблекрушений.
20 тонн драгоценных металлов
В 1708 году во время сражения с британскими военными кораблями у берегов Колумбии затонул испанский военно-морской галеон «Сан-Хосе», который часто называют «самым богатым в мире». Он перевозил 20 тонн золота, серебра и неограненных драгоценных камней.
Цена корабельных сокровищ оценивается до 20 миллиардов долларов. Несмотря на стоимость, закон Колумбии запрещает продажу всех артефактов с корабля. Пока что «Сан-Хосе» с его сокровищами находится под водой, и многие археологи считают, что он должен оставаться там.
Тонны медных слитков
В 1553 году на пути в Индию пропало торговое португальское судно «Рожденный Иисусом».
В 2008 году геолог искал алмазы в районе, известном залежами драгоценного камня. Однако вместо этого он нашел нечто более ценное — 22 тонны медных слитков, а также 100 слоновых бивней, астролябии, бронзовую пушку, мечи, мушкеты и кольчуги.
Также было найдено золото — более двух тысяч монет, причем в основном испанских с изображениями короля Фердинанда и королевы Изабеллы. Помимо этого обнаружили венецианские, мавританские, французские и другие монеты.
Изделия ручной работы из драгоценных металлов
В 1998 году у острова Белитунг (Индонезия) рыбаки ныряли за морскими огурцами и обнаружили коралловую глыбу с вделанной в нее керамикой. Оказалось, что эта находка относится к IX веку.
Корабль был идентифицирован как арабское парусное судно «Белитунг», которое было наполнено 60 тысячами изделий ручной работы из золота, серебра и керамики династии Тан — китайской империи, основанной императором Ли Юанем.
Платья
У берегов Нидерландов были найдены обломки корабля «Пальмвуда». Он содержал богатства со всего мира и информацию о жизни элиты XVII века.
Из разбитых ящиков дайверы извлекли более 1500 артефактов, в том числе платье, расшитое серебряными узорами и бархатную тунику, окрашенную кошенилью. Это рубиновый пигмент, получаемый из насекомых, которые обитают только в Северной и Южной Америке.
Помимо прочего, были обнаружены столовые приборы, серебряная чаша, набор туалетных принадлежностей, персидский ковер и международная коллекция из 32 книг в кожаных переплетах, датируемых
Фарфор, монеты и слитки серебра
В 1100 году у берегов Янцзяня (Китай) затонуло судно «Наньхай № 1». В 1989 году группа специалистов разыскивала корабль Голландской Ост-Индской компании, однако наткнулась на китайскую посудину длиной 30 метров.
Слой ила толщиной в почти два метра сохранил деревянный корпус и груз, включая фарфор, монеты Империи Сун (государство в Китае, существовавшее с 960 по 1279 год) и слитки серебра.
Куски пчелиного воска, бело-голубой фарфор и большие куски дерева
Испанский галеон «Санто-Кристо-де-Бургос» плыл с Филиппин в Мексику в 1693 году, когда отклонился от курса и потерпел кораблекрушение, в месте, где сейчас находится штат Орегон (США).
Среди груза, который перевозил корабль, были найдены китайские шелка, маленькие кусочки бело-голубого фарфора, а также куски пчелиного воска, привезенные из Европы.
Ранее биологи случайно нашли затонувший 130 лет назад корабль.
Анна Морозова