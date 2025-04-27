Слишком русский журналист: за что в Киргизии задержали африканиста Васильева

«Нет сомнения, что эта провокация инспирирована теми силами в Бишкеке, которым не нравятся усилия президента Садыра Жапарова по суверенизации национальной экономики (точно так же, как — и тут мы понимаем, при чём тут африканская повестка — в Нигере и Мали новые лидеры-патриоты вышвырнули из своих республик французский хищническо-ресурсный бизнес)», — заявил Чесноков, призвавший журналистов обратиться к российскому правительству, чтобы вернуть Васильева в Россию.