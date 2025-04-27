Слишком русский журналист: за что в Киргизии задержали африканиста Васильева

Киргизские силовики задержали российского журналиста и африканиста Виктора Васильева, сообщили его коллеги. По их данным, дело носит политический характер и связано с ухудшением российско-киргизских отношений на фоне недавнего скандала вокруг этнической бани в Москве и последующих задержаний сотрудников «Русского дома» в Бишкеке.
По словам источников, Васильеву вменяют шпионаж, однако официальных обвинений и доказательств представлено не было. С 16 апреля не обновляется личный Telegram-канал обозревателя. При этом канал Васильева «Улыбаемся и машем» остается единственным русскоязычным ресурсом в Telegram, включенным в санкционные списки США.
Васильев специализировался на теме Африки и Средней Азии, регулярно выступал на конференциях, посвященных, в частности, американскому влиянию на африканском континенте.
Как заявил российский журналист Эдвард Чесноков, Васильева в Киргизии обвиняют в шпионаже: «Васильев взят местными силовиками по обвинению в якобы “шпионаже” — притом, что, когда в таких делах есть реальные доказательства (см. невероятные приключения британских дипломатов в России) — таковые быстро предъявляют».
По словам Чеснокова, задержание африканиста связано с делом «Русского дома», против которого в среднеазиатской республике открыта охота. Сотрудница «Русского дома» Наталья Секерина одновременно с Виктором Васильевым была арестована в Оше по абсурдному обвинению в «организации наёмничества».
В «Русских домах» проходят выставки, концерты, лекции, конференции и другие мероприятия, направленные на популяризацию русской культуры и языка, поддержку соотечественников, помощь в поступлении в российские университеты и проведение сертифицированного тестирования на знание русского языка.
«Нет сомнения, что эта провокация инспирирована теми силами в Бишкеке, которым не нравятся усилия президента Садыра Жапарова по суверенизации национальной экономики (точно так же, как — и тут мы понимаем, при чём тут африканская повестка — в Нигере и Мали новые лидеры-патриоты вышвырнули из своих республик французский хищническо-ресурсный бизнес)», — заявил Чесноков, призвавший журналистов обратиться к российскому правительству, чтобы вернуть Васильева в Россию.