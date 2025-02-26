Слишком много игрушек вызывает стресс у детей и родителей

В современном мире детям какого-нибудь конструктора хватает всего на пару дней, а мягкие игрушки и миниатюрные фигурки динозавров валяются по комнате уже в день покупки. Конечно, за это нельзя осуждать взрослых, так как они хотят порадовать своего ребенка. Но, пишет Yahoo Life, важно знать, когда нужно остановиться.
Как мир пришел к перегрузке игрушками
Раньше у детей было мало игрушек, так как не во всех семьях были деньги, чтобы скупить весь магазин с разноцветными конструкторами, плюшевыми мишками и прочим.
Дешевое массовое производство игрушек сделало их более доступными для покупки. Также стало больше рекламы, в которых показывают различных кукол, роботизированных собак и пластилиновые замки.
По словам психологов, сейчас родительство сопряжено с уникальной проблемой: быстрым и легким доступом почти к чему угодно. Однако все купленные вещи не только заполоняют квартиру, но и негативно сказываются на психике и психическом здоровье как детей, так и родителей.
Хаос и беспорядок в игрушках может создать ментальный беспорядок, мешать концентрации внимания и даже привести к менее здоровому питанию.
Одно из исследований показало, что слишком большое количество игрушек может подавлять творческие способности ребенка, сокращать концентрацию внимания и препятствовать развитию важных навыков. Также захламленное пространство может способствовать рассеянности и потребительскому отношению.
Как упорядочить игрушки
Наведение порядка в хаосе может показаться сложной задачей, но родителям надо с ней справиться, чтобы игрушки менее негативно воздействовали на детей. Вот что можно сделать:
- начать с малого. Рекомендуется начинать не со всей комнаты, а с одного ящика. Так будет намного проще
- выделить коробки под конкретные игрушки. Нужно складывать вещи в разные коробки, чтобы как дети, так и родители знали, где и что находится
- сделать «зоны для бросков». Бывает так, что убраться не хватает времени, но беспорядок просто так оставлять тоже нельзя. Поэтому лучше завести специальную корзину, в которую будут попадать игрушки, которые нужно срочно убрать. Позже их можно будет разложить по местам
- регулярная ревизия. Хотя бы раз в год важно осматривать игрушки. Скорее всего, о каких-то дети забыли, и они уже не пригодятся
Как перестать покупать игрушки
Чтобы устранить первопричину проблемы, нужно меньше покупать игрушек и других вещей.
Чтобы в доме стало меньше игрушек, в первую очередь важно поговорить с детьми о приоритетах семьи. Так, ребенку можно объяснить, что родители предпочитают тратить деньги на впечатления, а не на вещи.
Также ребенку можно сказать твердое «нет», когда он попросит какую-то игрушку. Конечно, родитель может согласиться на покупку, но только при одном условии: новой вещью будет заменена старая, которую лучше не выкинуть, а сдать на благотворительность.
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