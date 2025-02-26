Слишком много игрушек вызывает стресс у детей и родителей

В современном мире детям какого-нибудь конструктора хватает всего на пару дней, а мягкие игрушки и миниатюрные фигурки динозавров валяются по комнате уже в день покупки. Конечно, за это нельзя осуждать взрослых, так как они хотят порадовать своего ребенка. Но, пишет Yahoo Life, важно знать, когда нужно остановиться.