Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
15:19 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Слишком медленно: американка угнала такси по дороге в аэропорт

Вдобавок она забрала у водителя кредитную карту.

Наверх

В США 27-летняя Неуш Афками была арестована после угона приехавшего за ней такси. По словам женщины, пойти на такое преступление ее побудил страх опоздания на рейс, а таксист ехал «слишком медленно», передает Daily Star.

Во время поездки женщина выхватила у водителя из рук телефон и выбросила его через окно на обочину. Таксист припарковался, вышел из машины и начал искать гаджет, а во время этого Афками села за руль и уехала в аэропорт, оставив мужчину на трассе. Согласно полицейским документам, девушка доехала очень быстро и перед посадкой на рейс даже успела совершить несколько покупок в магазине на сумму 130 долларов. Расплатилась она картой таксиста, оставленной в автомобиле.

Правда, улететь девушка не успела: полицейские узнали, где она находится, и задержали до посадки на рейс.

Ранее в Токио арестовали таксиста, наехавшего на голубя.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь