Слишком медленно: американка угнала такси по дороге в аэропорт

В США 27-летняя Неуш Афками была арестована после угона приехавшего за ней такси. По словам женщины, пойти на такое преступление ее побудил страх опоздания на рейс, а таксист ехал «слишком медленно», передает Daily Star.

Во время поездки женщина выхватила у водителя из рук телефон и выбросила его через окно на обочину. Таксист припарковался, вышел из машины и начал искать гаджет, а во время этого Афками села за руль и уехала в аэропорт, оставив мужчину на трассе. Согласно полицейским документам, девушка доехала очень быстро и перед посадкой на рейс даже успела совершить несколько покупок в магазине на сумму 130 долларов. Расплатилась она картой таксиста, оставленной в автомобиле.