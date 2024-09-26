Слишком дорого: зоопарк Финляндии отправит панд обратно в Китай

Представители финляндского зоопарка Ахтари сообщили, что им придется вернуть двух гигантских панд обратно в Китай в ноябре 2024 года — на восемь лет раньше установленного срока. Такое решение обусловлено тем, что зоопарк больше не может позволить себе их содержать.