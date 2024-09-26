Слишком дорого: зоопарк Финляндии отправит панд обратно в Китай

Представители финляндского зоопарка Ахтари сообщили, что им придется вернуть двух гигантских панд обратно в Китай в ноябре 2024 года — на восемь лет раньше установленного срока. Такое решение обусловлено тем, что зоопарк больше не может позволить себе их содержать.
Панды по кличкам Луми и Пири были привезены в Финляндию в январе 2018 года, спустя несколько месяцев после того, как Си Цзиньпин посетил Северную страну и подписал совместное соглашение о защите животных.
Соглашение с Финляндией было рассчитано на 15 лет, однако из-за недостаточного финансирования, панды вскоре отправятся на месячный карантин, после чего их отправят обратно в Китай. По словам председателя зоопарка Ристо Сивонена, уже было проинвестировано более 8 млн евро (~ 485 млн рублей) в помещение, где живут животные. Помимо прочего, ежегодными расходы на содержание превышают 1,5 млн евро (~ 153 млн рублей).
По словам зоопарка, растущая инфляция привела к увеличению расходов, и в 2023 году правительство Финляндии отклонило просьбы о государственном финансировании.
Известно, что с 1949 года Китайская Народная Республика отправляла панд в зарубежные зоопарки для укрепления торговых и внешних связей, а также повышения своего международного имиджа.
Сообщается, что возвращение панд на родину — финансово необходимое решение зоопарка, которое не касается правительства Финляндии и не влияет на отношения между двумя странами.
Ранее рассказывали, как китайский зоопарк выдавал раскрашенных собак за панд.