«Даже запуск, по-видимому, был слишком быстрым, чтобы его можно было обнаружить», — высказался Retsdon.
«Надеюсь, Стармер и Макрон довольны собой. Неужели вы действительно думали, что сказать Путину, что вы собираетесь ввести силы НАТО на Украину после мирного соглашения, — это не красная тряпка быку? Вы называете себя “лидерами”, а вы всего лишь марионетки ЕС, которые развязали этот конфликт из-за своего стремления к созданию империи, жадности и обмана, и втянули НАТО в новую холодную войну, поставив под угрозу весь континент», — отметил hiramabiff.
«Это происходит из-за некомпетентных европейских лидеров, “Коалиции желающих”, которые не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился», — подчеркнул peaceandgoodwillmrvlad.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.