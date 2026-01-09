Популярные темы
«Слишком быстро». Удар «Орешника» привел Запад в замешательство

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на применение Вооруженными силами России ракеты «Орешник» по целям на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Даже запуск, по-видимому, был слишком быстрым, чтобы его можно было обнаружить», — высказался Retsdon.

«Надеюсь, Стармер и Макрон довольны собой. Неужели вы действительно думали, что сказать Путину, что вы собираетесь ввести силы НАТО на Украину после мирного соглашения, — это не красная тряпка быку? Вы называете себя “лидерами”, а вы всего лишь марионетки ЕС, которые развязали этот конфликт из-за своего стремления к созданию империи, жадности и обмана, и втянули НАТО в новую холодную войну, поставив под угрозу весь континент», — отметил hiramabiff.

«Это происходит из-за некомпетентных европейских лидеров, “Коалиции желающих”, которые не хотят, чтобы конфликт на Украине закончился», — подчеркнул peaceandgoodwillmrvlad.

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина.

СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

