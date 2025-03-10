Слишком активен. Что делать, если у будущего первоклассника СДВГ

Она поделилась своими советами с читателем издания «Мел». Тот рассказал, что у его ребенка СДВГ, и уже в этом году мальчику нужно идти в первый класс. При этом усидчивости у него нет вообще. Автор письма поинтересовался, можно ли как-то натренировать ребенка за лето, чтобы в школе у него не было проблем.
Эксперт рассказал, что во время учебы ребенок с СДВГ действительно постоянно хочет двигаться, может часто вставать с места во время урока, вертеться и раскачиваться на стуле, разговаривать и отвлекать одноклассников. Важно не заставлять школьника сидеть спокойно — ему будет сложнее думать и усваивать информацию.
Обычно дети с СДВГ могут усидеть на месте пять-семь минут. После этого им нужно примерно столько же времени, чтобы мозг отдохнул (в это время они как раз начинают вертеться), а потом они смогут позаниматься еще пять-семь минут.
Для такого ребенка нужно заранее подготовить рабочее место, занятия за которым помогут разделить свободное и учебное время даже дома. В идеале школьник должен учиться за одним столом, а играть — за другим. Или можно вместе подготовить стол для учебы: разложить учебники, тетради. После занятия можно будет убрать книги и достать цветные карандаши, игрушки.
Также Анна Скоромец советует ежедневно заниматься с ребенком и напоминать ему, что нужно выполнить задания подготовительных курсов. Не помешает потренироваться в чтении, письме и счете. Главное — регулярность и постоянство, а не количество часов, проведенных за занятиями, подчеркивает эксперт.
Она предложила также использовать таймер, ставя его на определенное время. Вытерпеть одну минуту чтения и две минуты письма — даже это ребенку с СДВГ может показаться сложным. Однако знание о временных ограничениях помогает таким детям оставаться вовлеченными в учебу. Начать можно с 10−15 минут в день и постепенно увеличивать длительность до времени полноценного урока в школе — 45 минут.
«Не нужно злиться, расстраиваться и падать духом, если вы услышали диагноз “СДВГ”, — воспитывайте детей в любви и поддержке и не откладывайте их лечение ни в коем случае», — подчеркнула эксперт.
С дошкольниками могут возникнуть и другие трудности. Например, некоторые малыши постоянно просятся на руки, хотя они уже слишком большие для этого. Ранее детский психолог объяснила, как можно отучить ребенка от этой привычки.