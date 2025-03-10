Слишком активен. Что делать, если у будущего первоклассника СДВГ

Она поделилась своими советами с читателем издания «Мел». Тот рассказал, что у его ребенка СДВГ, и уже в этом году мальчику нужно идти в первый класс. При этом усидчивости у него нет вообще. Автор письма поинтересовался, можно ли как-то натренировать ребенка за лето, чтобы в школе у него не было проблем.