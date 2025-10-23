Слезы младенца за квартиру: родители набили сыну тату с рекламой казино

Треш-контент
В Сети завирусилось видео, на котором родители набивают татуировку своему плачущему годовалому ребенку. Как выяснилось позже, взрослые пошли на этот шаг ради участия в конкурсе скандального блогера Mellstroy, в котором разыгрываются квартиры за ролики, набравшие больше всего реакций.
На кадрах видно, как женщина с темными волосами использует тату-машинку, в то время как другой взрослый (предположительно, отец) придерживает руку плачущего младенца. На протяжении всего видео ребенок рыдает, но взрослые продолжают экзекуцию. Рисунок с рекламой казино занимает почти всю руку мальчика — от плеча до запястья. Авторы ролика объяснили свои действия тяжелым финансовым положением семьи и заявили, что «устали скитаться по съемным квартирам», поэтому решили пойти на радикальные меры.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже направила материалы в Следственный комитет. «Дно пробито», — написала она в своем телеграм-канале. Мизулина отметила, что, даже если татуировка окажется временной, сам факт жестокого обращения с ребенком не вызывает сомнений.
Представители блогера Mellstroy, известного своими провокационными акциями, попытались дистанцироваться от инцидента и заявили, что участники не должны выходить «за рамки дозволенного». Однако именно обещанная награда — квартира — послужила мотивацией для взрослых, чтобы подвергнуть ребенка такому испытанию.
Юридические последствия
Адвокат Сергей Жорин считает, что в этом случае не играет роли, временная это татуировка или перманентная, так как и то и другое может иметь серьезные правовые последствия для родителей.
«Если речь идет о временной татуировке без боли и вреда, уголовного состава, скорее всего, нет, но остаются признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по статье 156 УК РФ», — пояснил Жорин. Адвокат уточнил, что в судебной практике под жестоким обращением понимают «не только побои, но и унизительные действия, демонстрирующие пренебрежение к личности ребенка, — особенно публичные, снятые на камеру».
В худшем сценарии развития событий, по мнению юриста, родителям грозит уголовная ответственность по статье 156 УК РФ с возможным лишением свободы до трех лет, административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ, а также проверка органов опеки и Следственного комитета.
«Реклама казино в присутствии ребенка может трактоваться как вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия по статье 151 УК РФ, если следствие сочтет, что ребенок был использован в целях рекламы», — добавил он.
Для возбуждения уголовного дела правоохранительным органам необходимо установить несколько обстоятельств: фактическое причинение боли или вреда здоровью, наличие жестокого обращения в форме психологического унижения, использование ребенка в рекламных целях, а также умысел родителей на действия, унижающие человеческое достоинство.
Жорин отметил, что у ребенка сохраняется право на будущую защиту своих интересов. «Когда ребенок вырастет, он сможет подать гражданский иск к родителям или рекламодателю о взыскании морального вреда. Срок исковой давности начинает отсчитываться с момента достижения им 18 лет», — пояснил юрист.
При этом, если татуировка оказалась перманентной, удалить ее будет непросто, так как такая процедура будет считаться медицинским вмешательством. Следовательно, провести ее можно будет только с согласия законных представителей либо после достижения 18 лет.
По словам Жорина, сам факт публичного жестокого обращения с ребенком и его использования в рекламных целях дает достаточные основания для применения к родителям строгих правовых мер, вплоть до ограничения или лишения родительских прав.