Слезы младенца за квартиру: родители набили сыну тату с рекламой казино

На кадрах видно, как женщина с темными волосами использует тату-машинку, в то время как другой взрослый (предположительно, отец) придерживает руку плачущего младенца. На протяжении всего видео ребенок рыдает, но взрослые продолжают экзекуцию. Рисунок с рекламой казино занимает почти всю руку мальчика — от плеча до запястья. Авторы ролика объяснили свои действия тяжелым финансовым положением семьи и заявили, что «устали скитаться по съемным квартирам», поэтому решили пойти на радикальные меры.