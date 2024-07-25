Слепое следование: почему человек зависим от тенденций в Сети?

В погоне за трендами человек часто забывает о себе. Например, если кто-то видит в TikTok какой-то красочный макияж, который повторяют все блогеры, он будет стараться сделать такой же, даже если будет смотреть именно на его лице не очень красиво.
Но почему это происходит и что психология говорит о том, почему люди следуют трендам? Рассказали в редакции National Geographic.
Эволюционная жажда социальных сетей
Для начала стоит подчеркнуть, что следование тенденциям не является признаком слабости характера или проблем с психическим здоровьем. Это явление можно обозначить словосочетанием «социальная связь» — психологическая концепция, которая относится к основной потребности людей принадлежать к социальной группе и общаться с другими. И это действительно основная мотивация.
Социальные связи настолько важны, что считаются одной из базовых потребностей человека. Это потому, что эволюционировали, чтобы полагаться друг на друга. Так, в раньше в племенах один индивид не мог существовать без окружающих, так же и наоборот.
Так, например, археологи обнаружили свидетельства того, что ранние гоминины работали сообща для транспортировки каменных орудий на большие расстояния около двух миллионов лет назад на территории современной Кении — сотрудничество, которое позволило им выжить в суровых условиях.
Конечно, следовать трендам в соцсетях не так важно, как догнать саблезубого тигра, эволюция научила мозг человека самостоятельно реагировать на социальные сигналы.
Как мозг сигнализирует об идентичности
Социальное познание в основном происходит к тех частях мозга, которые отвечают за зрение, распознавание образов, принятие решений, эмпатию и прочие похожие функции.
К ним относятся миндалевидное тело (которое распознает опасность и различия) и префронтальная кора (участвует в высших исполнительных функциях и принятии решений).
Подача правильных социальных сигналов позволяет окружающим идентифицировать вас. Такое поведение, известное как идентификация личности, может варьироваться от наклеивания политической наклейки на бампер автомобиля до выбора марки одежды.
Эти сигналы предназначены не только для других. С помощью одежды или значков человек позволяет чувствовать свою принадлежность к какой-либо группе или дают понять, что он хочет самовыразиться.
Изменили ли социальные сети то, как люди сигнализируют друг другу о своем социальном статусе? Не совсем, они позволяют распространяться трендам быстрее, чем если бы их не было. Возьмем в пример моду. На протяжении многих лет тренды просачивались через подиум и показы новых нарядов, но с распространением Сети все изменилось, и теперь внимание уделяется моде, которую показывают в Интернете.
Но почему тренды так привлекают людей? И все дело опять в мозге. Он привык замечать странные вещи, и если для него что-то кажется ненормальным, человек должен это проверить.
Таким образом, люди замечают отклонения и разные факторы, придающие трендам еще большую привлекательность для тех, кто достаточно смел, чтобы им следовать.
Все восприимчивы
Когда дети вступают на путь независимости от родителей, они ищут способ выразить свою индивидуальность. И часто из-за этого появляется желание следовать трендам.
Соответственно, мозг подростка подвергается быстрому развитию в тех самых областях, которые необходимы для социального познания. Исследования предполагают, что способность распознавать лица достигает пика в подростковом возрасте, способствуя повышенной осведомленности о своих сверстниках. Между тем, префронтальная кора — область, связанная с логикой и принятием решений, — является последней областью мозга, которая полностью развита, поэтому неудивительно, что подростки могут, например, начать вдыхать аромат корицы, чтобы произвести впечатление на своих друзей.
Социальные сети — не единственное место, где можно найти вирусность и социально значимые тенденции. В целом социальными сигналами можно назвать все: от флагов до наплечников, татуировок и автомобилей.
Специалисты говорят, что в следующий раз при выборе одежды или машины стоит обратить внимание, является ли принятое решение индивидуальным или оно навязано трендами.
Ранее ученые выяснили, что интернет-зависимость негативно влияет на поведение и развитие подростков.
Анна Морозова.