Слепое следование: почему человек зависим от тенденций в Сети?

Изменили ли социальные сети то, как люди сигнализируют друг другу о своем социальном статусе? Не совсем, они позволяют распространяться трендам быстрее, чем если бы их не было. Возьмем в пример моду. На протяжении многих лет тренды просачивались через подиум и показы новых нарядов, но с распространением Сети все изменилось, и теперь внимание уделяется моде, которую показывают в Интернете.