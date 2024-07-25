Следы вольфрама нашли в созданных за сотни лет до его открытия работах астронома

Этот анализ показал, что в сосудах хранились жидкости, которые содержали в себе большие количества никеля, цинка, меди, олова, сурьмы, золота, ртути, свинца и вольфрама. Последнее стало неожиданностью для ученых, так как до этого они не находили примеров того, что данный металл или содержащие его минералы использовались в алхимических изысканиях. Последующие раскопки и анализ пока неизвестных артефактов из лаборатории Браге, как надеются профессор Расмуссен и его коллеги, помогут понять, в каком виде и для каких целей астроном использовал вольфрам.