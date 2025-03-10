Следы древней катастрофы нашли на месте «стоянки» Ноева ковчега

Формация Дурупинар была впервые обнаружена в 1948 году курдским фермером, а затем исследована капитаном турецкой армии Ильханом Дурупинаром в 1951 году. Уже тогда необычная форма и размеры объекта стали поводом для разговоров о его связи с Ноевым ковчегом.