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Следы древней катастрофы нашли на месте «стоянки» Ноева ковчега

Международная исследовательская группа «Гора Арарат и Ноев ковчег» сделала новое открытие в месте, которое считают возможным последним пристанищем легендарного судна. Об этом сообщает Ancient Origins.

В ходе анализа почвы и горных пород в районе формации Дурупинар, расположенной на юго-востоке Турции, ученые обнаружили признаки древнего наводнения.

Команда ученых, в которую вошли специалисты из Стамбульского технического университета, Университета Агри Ибрагим Сесен (Турция) и Университета Эндрюса (США), изучила около 30 образцов почвы и горных пород, собранных в районе 164-метрового геологического образования, напоминающего корабль.

Образцы, отправленные на анализ в Стамбульский технический университет, показали наличие глиняных и морских отложений, следов моллюсков и других морских обитателей, а также материалов, характерных для дна водоемов.

Датировка найденных остатков указывает на период 1500—3000 гг. до н. э., что охватывает финальный этап энеолита, а также ранний и средний бронзовый век. Некоторые исследователи считают, что в этот период могло произойти событие, описанное как глобальный потоп в религиозных текстах.

Формация Дурупинар была впервые обнаружена в 1948 году курдским фермером, а затем исследована капитаном турецкой армии Ильханом Дурупинаром в 1951 году. Уже тогда необычная форма и размеры объекта стали поводом для разговоров о его связи с Ноевым ковчегом.

Исследователи из группы «Гора Арарат и Ноев ковчег» считают, что библейский рассказ о потопе основан на реальных событиях. Однако большинство геологов отвергает связь формации с Ноевым ковчегом, считая, что Дурупинар имеет природное происхождение.

Геологи считают, что формация была образована потоками лавы или другими геологическими процессами. Кроме того, с момента предполагаемого потопа прошло недостаточно времени для того, чтобы древесина окаменела, если бы ковчег действительно существовал.

Несмотря на это, в 1980-х годах американский исследователь Дэвид Фасольд с помощью георадара обнаружил под поверхностью формации структуру, напоминающую палубу корабля. Кроме того, неподалеку нашли большие камни с отверстиями, которые могли использоваться в древности как якоря.

Позднее Фасольд отказался от своей теории, назвав идею о ковчеге в Дурупинаре «абсолютным бредом». Однако сторонники гипотезы утверждают, что он мог изменить свое мнение перед смертью.

Исследователи планируют расширить зону раскопок, а также изучить гору Куди и сам Арарат, чтобы получить более полное представление о том, как эта местность выглядела 5 000 лет назад.

Хотя на данный момент не найдено прямых доказательств существования Ноева ковчега, новое открытие подтверждает гипотезу о том, что несколько тысяч лет назад этот регион подвергся масштабному затоплению.

«Мы не делаем громких заявлений, но наши данные показывают, что эта история может иметь реальные исторические корни», — заявляют ученые.