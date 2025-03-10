Следы древней катастрофы нашли на месте «стоянки» Ноева ковчега

В ходе анализа почвы и горных пород в районе формации Дурупинар, расположенной на юго-востоке Турции, ученые обнаружили признаки древнего наводнения.
Команда ученых, в которую вошли специалисты из Стамбульского технического университета, Университета Агри Ибрагим Сесен (Турция) и Университета Эндрюса (США), изучила около 30 образцов почвы и горных пород, собранных в районе 164-метрового геологического образования, напоминающего корабль.
Образцы, отправленные на анализ в Стамбульский технический университет, показали наличие глиняных и морских отложений, следов моллюсков и других морских обитателей, а также материалов, характерных для дна водоемов.
Датировка найденных остатков указывает на период 1500—3000 гг. до н. э., что охватывает финальный этап энеолита, а также ранний и средний бронзовый век. Некоторые исследователи считают, что в этот период могло произойти событие, описанное как глобальный потоп в религиозных текстах.
Формация Дурупинар была впервые обнаружена в 1948 году курдским фермером, а затем исследована капитаном турецкой армии Ильханом Дурупинаром в 1951 году. Уже тогда необычная форма и размеры объекта стали поводом для разговоров о его связи с Ноевым ковчегом.
Исследователи из группы «Гора Арарат и Ноев ковчег» считают, что библейский рассказ о потопе основан на реальных событиях. Однако большинство геологов отвергает связь формации с Ноевым ковчегом, считая, что Дурупинар имеет природное происхождение.
Геологи считают, что формация была образована потоками лавы или другими геологическими процессами. Кроме того, с момента предполагаемого потопа прошло недостаточно времени для того, чтобы древесина окаменела, если бы ковчег действительно существовал.
Несмотря на это, в 1980-х годах американский исследователь Дэвид Фасольд с помощью георадара обнаружил под поверхностью формации структуру, напоминающую палубу корабля. Кроме того, неподалеку нашли большие камни с отверстиями, которые могли использоваться в древности как якоря.
Позднее Фасольд отказался от своей теории, назвав идею о ковчеге в Дурупинаре «абсолютным бредом». Однако сторонники гипотезы утверждают, что он мог изменить свое мнение перед смертью.
Исследователи планируют расширить зону раскопок, а также изучить гору Куди и сам Арарат, чтобы получить более полное представление о том, как эта местность выглядела 5 000 лет назад.
Хотя на данный момент не найдено прямых доказательств существования Ноева ковчега, новое открытие подтверждает гипотезу о том, что несколько тысяч лет назад этот регион подвергся масштабному затоплению.
«Мы не делаем громких заявлений, но наши данные показывают, что эта история может иметь реальные исторические корни», — заявляют ученые.