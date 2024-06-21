В Кисловодске следы динозавров станут достопримечательностью

Туристы города смогут увидеть другие следы древних рептилий, которые исследователи обнаружили в 2019 году в нескольких сотнях метров от первоначальной находки. В связи с этим власти планируют включить посещение этой достопримечательности в новую городскую бесплатную экскурсию, чтобы каждый желающий мог познакомиться с этим уникальным открытием и увидеть его собственными глазами.