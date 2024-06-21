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В Кисловодске следы динозавров станут достопримечательностью

Это находка стала единственной на территории России.

Следы динозавров в Кисловодске.
Источник: Официальный сайт администрации Кисловодска

В 1988 году в Кисловодске были обнаружены первые следы динозавров в России. Они сумели сохраниться на обломке скалы Лермонтовского источника. Официальный портал администрации города сообщает, что следы принадлежат травоядному динозавру игуанодону, который жил 120−130 миллионов лет назад. Однако кусок породы находится на территории режимного объекта в санитарно-защитной зоне, что делает его поcещение невозможным.

Новость

Туристы города смогут увидеть другие следы древних рептилий, которые исследователи обнаружили в 2019 году в нескольких сотнях метров от первоначальной находки. В связи с этим власти планируют включить посещение этой достопримечательности в новую городскую бесплатную экскурсию, чтобы каждый желающий мог познакомиться с этим уникальным открытием и увидеть его собственными глазами.

Также в 2016 году в Кисловодске был создан Кисловодский национальный парк, который стал одним из крупнейших в России. Он должен способствовать развитию экологического туризма в городе и дать возможность гостям региона окунуться в природу и насладиться красотой Кисловодска.

Автор: Елизавета Чеботарева