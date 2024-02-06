Следующий «Мир Юрского периода» выйдет в 2025 году

Следующая часть кинофраншизы «Мир Юрского периода» выйдет на экраны 2 июля 2025 года. Сейчас фильм находится на ранних стадиях разработки. Ожидается, что на его производство будет потрачен $1 млрд. Об этом сообщает Deadline.
По данным издания, студия Universal Pictures уже начала переговоры с режиссером Дэвидом Литчем («Быстрее пули», «Дэдпул-2», первые части «Джона Уика»).
Ленту обещают сделать «совершенно новым взглядом на эпоху юрского периода». Участие в съемках Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также Джеффа Голдблума, Лоры Дерн и Сэма Нилла не ожидается. Исполнительным продюсером проекта выступит Стивен Спилберг, продюсированием также займутся Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули.
В 2022 году состоялась премьера третьего и финального фильма новой трилогии о динозаврах под названием «Мир Юрского периода: Господство». Хотя приключенческий боевик и получил сразу три номинации на антипремию «Золотая малина», он смог собрать в прокате более $1млрд, что говорит о неугасающем интересе аудитории к динозаврам.
Предыдущие фильмы франшизы вышли на экраны в 2018 и 2015 годах. Главные роли в них исполнили Крис Пратт и американская актриса Брайс Даллас Ховард.
Ранее стало известно, что звезда обновленной трилогии «Мир Юрского периода» Крис Пратт исполнит главную роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова. Лента выйдет под названием Mercy («Милосердие»), начало съемок запланировано на весну 2024 года.