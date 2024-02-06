Следующий «Мир Юрского периода» выйдет в 2025 году

В 2022 году состоялась премьера третьего и финального фильма новой трилогии о динозаврах под названием «Мир Юрского периода: Господство». Хотя приключенческий боевик и получил сразу три номинации на антипремию «Золотая малина», он смог собрать в прокате более $1млрд, что говорит о неугасающем интересе аудитории к динозаврам.