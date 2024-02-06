Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следующий «Мир Юрского периода» выйдет в 2025 году

Сейчас фильм находится на ранних стадиях разработки.
Источник: Universal Pictures

Следующая часть кинофраншизы «Мир Юрского периода» выйдет на экраны 2 июля 2025 года. Сейчас фильм находится на ранних стадиях разработки. Ожидается, что на его производство будет потрачен $1 млрд. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, студия Universal Pictures уже начала переговоры с режиссером Дэвидом Литчем («Быстрее пули», «Дэдпул-2», первые части «Джона Уика»).

Ленту обещают сделать «совершенно новым взглядом на эпоху юрского периода». Участие в съемках Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард, а также Джеффа Голдблума, Лоры Дерн и Сэма Нилла не ожидается. Исполнительным продюсером проекта выступит Стивен Спилберг, продюсированием также займутся Фрэнк Маршалл и Патрик Кроули.

В 2022 году состоялась премьера третьего и финального фильма новой трилогии о динозаврах под названием «Мир Юрского периода: Господство». Хотя приключенческий боевик и получил сразу три номинации на антипремию «Золотая малина», он смог собрать в прокате более $1млрд, что говорит о неугасающем интересе аудитории к динозаврам.

Предыдущие фильмы франшизы вышли на экраны в 2018 и 2015 годах. Главные роли в них исполнили Крис Пратт и американская актриса Брайс Даллас Ховард.

Ранее стало известно, что звезда обновленной трилогии «Мир Юрского периода» Крис Пратт исполнит главную роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова. Лента выйдет под названием Mercy («Милосердие»), начало съемок запланировано на весну 2024 года.