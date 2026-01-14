Следственный комитет России подсчитал последствия агрессии ВСУ в Донбассе с 2014 года: что известно

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о последствиях агрессии Украины против жителей Донбасса с 2014 года. По его словам, за эти годы от действий ВСУ погибли 7 184 местных жителя.
Кроме того были и пострадавшие, которых почти в три раза больше — на данный момент число составляет примерно 21 тыс. человек. Потерпевшими же признаны сразу 132 тыс. жителей Донбасса.
Все эти годы Следственный комитет также заводил уголовные дела после случаев агрессии Украины. В ДНР и ЛНР к этому моменту набралось уже 8,8 тыс. дел, по которым обвиняемыми выступают 2 240 представителей военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и иностранных наемников.
Посчитать удалось и примерный ущерб, который за все время был нанесен со стороны ВСУ гражданской инфраструктуре в новых регионах и приграничных областях России. Сумма составляет около 706 млрд рублей, из которых 560 млрд приходится на территорию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а оставшиеся 146 млрд — на тыловые субъекты РФ.
Российские суды вынесли за эти годы больше тысячи обвинительных приговоров в отношении украинских военных за убийства, совершенные в ДНР и ЛНР.
«Судами по существу рассмотрено 802 уголовных дела, обвинительные приговоры вынесены в отношении 1 069 украинских военнослужащих. Они осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с мирным населением и участие в боевых действиях в качестве наемников», — заявил Бастрыкин.