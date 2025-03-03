Следование чужим советам может усилить чувство вины, показало исследование

Исследование показывает, что, вопреки ожиданиям, следование советам не снижает чувство ответственности. Напротив, люди склонны винить себя за то, что не прислушались к своему здравому смыслу. Этот эффект может распространяться не только на мелкие решения, но и на важные жизненные выборы, такие как карьера или финансовые решения.