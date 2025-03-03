Следование чужим советам может усилить чувство вины, показало исследование

Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).
Команда провела серию экспериментов с участием более 1200 человек. Добровольцам предлагалось выбрать между двумя лотереями, одна из которых имела явно более ценные призы.
Некоторым участникам давали совет от консультанта, который рекомендовал менее выгодный вариант. В результате те, кто следовал совету и получал минимальный приз (10 центов), испытывали большее чувство вины и сожаления, чем те, кто принимал решение самостоятельно.
Исследование показывает, что, вопреки ожиданиям, следование советам не снижает чувство ответственности. Напротив, люди склонны винить себя за то, что не прислушались к своему здравому смыслу. Этот эффект может распространяться не только на мелкие решения, но и на важные жизненные выборы, такие как карьера или финансовые решения.
Исследователи подчеркивают важность доверия собственным суждениям, особенно когда совет исходит от неэксперта.