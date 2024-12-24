Слава КПСС снял видео, как удаляет предстоящий альбом «Россия14»

Хип-хоп-музыкант Слава КПСС в своем Telegram-канале выложил ролик, в котором удаляет на компьютере папку с лонгплеем «Россия14». По словам звезды, ему надоела «травля» за недавний студийник «Россия34» (2024) от проекта «Риса за творчество» и его создателя Фломастера.
На видео Слава посетовал, что «Россия34» получила от Фломастера 33 балла, и предположил, что следующей пластинке критик даст лишь четыре. «При вас удаляю, без обмана», — сказал исполнитель и переместил файлы в корзину.
«Россия14» должна была стать завершением трилогии. Предыдущий полноформатник «Россия24» увидел свет в середине декабря.
Ранее артист представил клип на композицию «Я остаюсь».