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Слава КПСС снял видео, как удаляет предстоящий альбом «Россия14»

Хип-хоп-музыкант Слава КПСС в своем Telegram-канале выложил ролик, в котором удаляет на компьютере папку с лонгплеем «Россия14». По словам звезды, ему надоела «травля» за недавний студийник «Россия34» (2024) от проекта «Риса за творчество» и его создателя Фломастера.

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант Слава КПСС в своем Telegram-канале выложил ролик, в котором удаляет на компьютере папку с лонгплеем «Россия14». По словам звезды, ему надоела «травля» за недавний студийник «Россия34» (2024) от проекта «Риса за творчество» и его создателя Фломастера.

На видео Слава посетовал, что «Россия34» получила от Фломастера 33 балла, и предположил, что следующей пластинке критик даст лишь четыре. «При вас удаляю, без обмана», — сказал исполнитель и переместил файлы в корзину.

«Россия14» должна была стать завершением трилогии. Предыдущий полноформатник «Россия24» увидел свет в середине декабря.

Ранее артист представил клип на композицию «Я остаюсь».