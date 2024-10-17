«Слава богу Ра»: Большой Египетский музей открылся в пробном режиме

На этой неделе, 16 октября, Большой Египетский музей открыл в пробном режиме 12 залов. В экспозиции посетители смогут увидеть более 100 тысяч древних экспонатов из крупнейшей в мире археологической коллекции.
Большой Египетский музей расположен рядом со знаменитыми пирамидами в Гизе (Египет). Известно, что он строится уже более десяти лет, однако точная дата открытия до сих пор неизвестна. В настоящее время примерная стоимость музея и выставленных там экспонатов превышает $1 млрд (~ 97 млрд рублей),
Экспозиции в открытых для посещения залах затрагивают вопросы, связанные с обществом, религией и доктриной Древнего Египта. В них представлены экспонаты следующих эпох:
Третий промежуточный период (около 1070−664 гг. до н.э.);
поздний период (664 — 332 гг. до н.э.);
греко-римский период (332 г. до н.э. — 395 г. н.э.);
Новое царство (1550 — 1070 гг. до н.э.);
Среднее царство (2030 — 1650 гг. до н.э.);
Старое царство (2649 — 2130 гг. до н.э.).
Помимо прочего, известно, что в одном из залов выставлены статуи «королевской элиты», членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников, работавших в армии, духовенстве и правительстве.
По словам Эйссы Зидан, генерального директора отдела предварительной реставрации и передачи предметов старины музея, все залы оснащены передовыми технологиями, рассказывающими о жизни древних египтян.
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