«Слава богу Ра»: Большой Египетский музей открылся в пробном режиме

Большой Египетский музей расположен рядом со знаменитыми пирамидами в Гизе (Египет). Известно, что он строится уже более десяти лет, однако точная дата открытия до сих пор неизвестна. В настоящее время примерная стоимость музея и выставленных там экспонатов превышает $1 млрд (~ 97 млрд рублей),