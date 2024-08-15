Сладость или соль. Врач объяснила, почему обычная вода имеет разный вкус

Как известно, вода имеет одну химическую формулу — H2O. Но вот на вкус она может быть совершенно разной. Почему так?
Соленая или сладкая?
«Вода может иметь разный вкус в зависимости от состава, — объяснила aif.ru заведующая консультативно-диагностическим центром “Здоровое и спортивное питание” ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева. — Даже в обычной, не минеральной воде из источника растворены различные соединения, которые влияют на ее вкус: кальций, магний, калий, натрий, железо и другие. Например, вода с высоким содержанием хлоридов или сульфатов имеет соленый вкус. Эти соединения не токсичны для человека, но превышение их содержания ухудшает органолептические свойства воды и делает ее непригодной к употреблению. При кипячении или отстаивании концентрация хлора в воде сокращается».
С учетом диагноза
Конечно, наиболее яркий выраженный вкус имеет минеральная вода. «В зависимости от степени минерализации выделяют столовую, лечебно-столовую и лечебную минеральную воду. Последнюю следует употреблять по показаниям, в соответствии с назначениями врача, — продолжает диетолог. — Например, вода с повышенным содержанием магния может назначаться пациентам с хроническими запорами. Если такой проблемы нет, то употребление воды с повышенным содержанием магния может привести к неприятным ощущениям в животе, частому жидкому стулу. Калийные минеральные воды могут назначаться пациентам с повышенным артериальным давлением, а вот вода с высоким уровнем натрия им противопоказана».
Натощак или после еды?
Однако, помимо минерального состава воды, на вкусовые качества влияет и то, при каких условиях человек употребляет воду, что он ел или пил до этого. «Если человек долго не пил, потери жидкости организмом не были восполнены, то в этом случае при употреблении воды может ощущаться более соленый вкус, — говорит врач. — Причина в том, что при уменьшении поступления жидкости в организм слюна становится более концентрированной, соленой. И это меняет вкус воды. После употребления жирной, сладкой пищи та же самая вода будет казаться более сладкой, так как увеличивается уровень глюкозы в биологических жидкостях организма, в том числе в слюне».
Кстати, при обезвоживании организма, например после долгой физической нагрузки, изнуряющей тренировки, длительного пребывания на жаре, хочется именно соленой минеральной воды. Во время интенсивного потоотделения происходит потеря солей. Чтобы их восполнить, человек интуитивно выбирает воду, обогащенную минеральными солями.
Сколько пить?
Врач напоминает, что в день нужно выпивать около 1,5 литра жидкости. Такая норма связана с тем, что, как правило, в течение суток человек теряет около 1,5−2 литров жидкости. Для восполнения потерь подойдет не только вода, но и чай, компот, соки. Также организм человека получает воду из всех твердых продуктов, таких как мясо, крупы, овощи, фрукты, и других.