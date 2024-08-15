Сладость или соль. Врач объяснила, почему обычная вода имеет разный вкус

Однако, помимо минерального состава воды, на вкусовые качества влияет и то, при каких условиях человек употребляет воду, что он ел или пил до этого. «Если человек долго не пил, потери жидкости организмом не были восполнены, то в этом случае при употреблении воды может ощущаться более соленый вкус, — говорит врач. — Причина в том, что при уменьшении поступления жидкости в организм слюна становится более концентрированной, соленой. И это меняет вкус воды. После употребления жирной, сладкой пищи та же самая вода будет казаться более сладкой, так как увеличивается уровень глюкозы в биологических жидкостях организма, в том числе в слюне».