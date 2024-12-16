Сладость или гадость. BMJ: Шоколад может спасти от диабета, но увеличит вес

Исследование опубликовано в знаменитом журнале BMJ («Британский медицинский журнал»). Провели его ученые из США и Китая.
В чем суть этого исследования, aif.ru рассказывает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова:
«Кто темный шоколад пять раз в неделю ест, у того риски диабета 2 типа на 20 процентов меньше. Эффект зависит от дозы. Каждая порция (около 30 грамм) добавляет в защиту по 3 процента. На молочный шоколад с добавленным сахаром выводы ученых не распространяются. Он наоборот способствует увеличению веса».
Шоколад — это не только сахар и жир
Исследований связи шоколада с сахарным диабетом 2 типа было много, и они всегда были противоречивыми: то полезен, а то и вреден. Главная проблема в том, что ученые обычно изучали шоколад вообще, не разделяя его на темный и молочный. В данный раз исследователи решили нарушить эту традицию. И то не сразу.
Они оценивали данные, полученные при наблюдении почти за 290 000 медицинских работников. В США уже много лет продолжают следить за большими когортами медсестер — Nurses" Health Study и мужчин-медиков — Health Professionals Follow-Up Study. Начиналось все это в 1976 г. и тогда при оценке их питания, шоколад не делили на темный и молочный, считали его потребление вообще — в целом.
Но позже стало понятно, что это лакомство не только сахар и жир, но и еще полезные компоненты — антиоксиданты. В первую очередь, флавонолы и флаваны. Благодаря большому содержанию какао, шоколад входит в число продуктов с самым высоким их содержанием.
Понятно, что чем больше доля какао в шоколаде, тем богаче он этими веществами. Поэтому, лучшим считается темный шоколад, содержащий не менее 50% какао. Для примера, средняя доза флаван-3-олов (это один из важнейших флаванов) в нем составляет 3,65 мг/г. В молочном, где какао сильнее «разбавлено» сахаром и сухим молоком, этих полезных веществ почти в 6 раз меньше — 0,69 мг/г. А вот в белом шоколаде их вообще нет. Почему? Потому что из какао в нем содержится только масло, а порошок, придающий коричневатый оттенок, и содержащий антиоксиданты, отсутствует. И следовательно, в белом шоколаде вообще ничего полезного нет.
Отделяйте «овец от козлищ»
Чтобы отделить «овец от козлищ», ученые с 2006 г. стали учитывать потребление темного и молочного шоколада отдельно. И при таком подходе сладкое лакомство стало выглядеть более конкретно. Вот что обнаружилось в исследовании:
- у потреблявших темный шоколад в дозе 5 и более порций в неделю снижался риск диабета 2 типа на 21%;
- каждая дополнительная порция темного шоколада снижала риск такого диабета на 3%;
- молочный шоколад самостоятельного полезного эффекта не оказывал, и даже способствовал увеличению веса.
Как быть с тем, что большинство людей ест любой шоколад — иногда темный, а иногда и молочный? У ученых есть ответ на этот вопрос. Даже при таком смешанном потреблении шоколад все же скорее полезен, чем полный отказ от него. Съедавшие не менее 5 порций в такой смешанной манере, заболевали диабетом на 10% реже, по сравнению с теми, кто ел его редко или никогда.
Дайте это прочитать бабушкам
Исследование имеет огромное практическое значение. Детей нужно приучать к темному шоколаду с детства. Многие отговариваются от этого, ссылаясь на то, что он горький и ребенок его есть не будет.
Это не так. В шоколаде с содержанием какао 50−70% сахара достаточно. Он просто не такой сладко-приторный, как молочный. В 70−90-процентном шоколаде сахар тоже есть и ощутим. По-настоящему горький шоколад с долей какао свыше 90% (он суперполезный). И горчинка у него приятная, не хуже, чем в кофе.
Так что бабушкам (они являются основными поставщиками шоколада для детей), если они желают внукам здоровья, а не диабета, нужно покупать правильный шоколад.