Сладость или гадость. BMJ: Шоколад может спасти от диабета, но увеличит вес

Понятно, что чем больше доля какао в шоколаде, тем богаче он этими веществами. Поэтому, лучшим считается темный шоколад, содержащий не менее 50% какао. Для примера, средняя доза флаван-3-олов (это один из важнейших флаванов) в нем составляет 3,65 мг/г. В молочном, где какао сильнее «разбавлено» сахаром и сухим молоком, этих полезных веществ почти в 6 раз меньше — 0,69 мг/г. А вот в белом шоколаде их вообще нет. Почему? Потому что из какао в нем содержится только масло, а порошок, придающий коричневатый оттенок, и содержащий антиоксиданты, отсутствует. И следовательно, в белом шоколаде вообще ничего полезного нет.