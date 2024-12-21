Сладкие напитки могут привести к хронической болезни почек

Они изучили связь между потреблением SSB, ASB, а также натуральных соков и риском появления ХБП. В исследовании участвовали 191 956 человек, зарегистрированных в британском биобанке. За их состоянием эксперты наблюдали на протяжении дольше десяти лет.
Оказалось, что ежедневное употребление более одной порции SSB и ASB заметно увеличивает вероятность развития хронической болезни почек (у SSB отношение рисков составило 1,45, у ASB — 1,52). Это связано с влиянием метаболического синдрома (12,5% и 18% соответственно).
Результаты исследования указывают на необходимость ограничивать потребление SSB и ASB для профилактики хронической болезни почек. Дополнительные исследования помогут ученым подтвердить эти данные и определить оптимальный уровень употребления сладких напитков.
Здоровью почек могут навредить не только они, но и продукт, считающийся полезным. Речь идет о твороге. Из-за высокого содержания белка он нагружает органы мочевыделительной системы человека.