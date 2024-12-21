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Сладкие напитки могут привести к хронической болезни почек

Напитки с искусственными подсластителями (ASBs) и их сахаросодержащие аналоги (SSBs) могут повысить риск развития хронической болезни почек (ХБП). Это выяснили ученые из Китайского университета электронных наук и технологий (University of Electronic Science and Technology of China).

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Они изучили связь между потреблением SSB, ASB, а также натуральных соков и риском появления ХБП. В исследовании участвовали 191 956 человек, зарегистрированных в британском биобанке. За их состоянием эксперты наблюдали на протяжении дольше десяти лет.

Оказалось, что ежедневное употребление более одной порции SSB и ASB заметно увеличивает вероятность развития хронической болезни почек (у SSB отношение рисков составило 1,45, у ASB — 1,52). Это связано с влиянием метаболического синдрома (12,5% и 18% соответственно).

Результаты исследования указывают на необходимость ограничивать потребление SSB и ASB для профилактики хронической болезни почек. Дополнительные исследования помогут ученым подтвердить эти данные и определить оптимальный уровень употребления сладких напитков.

Здоровью почек могут навредить не только они, но и продукт, считающийся полезным. Речь идет о твороге. Из-за высокого содержания белка он нагружает органы мочевыделительной системы человека.