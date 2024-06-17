Слабость и ком в горле: симптомы йододефицита и как с ним бороться

Если вы часто ощущаете слабость, быстро утомляетесь, а еще заметили, что в горле как будто все время стоит ком, возможно, вы столкнулись с йододефицитом. Чем опасно такое состояние и как с ним бороться, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Тамила Агаева.