Слабость и ком в горле: симптомы йододефицита и как с ним бороться

Зачем нам нужен йод
Йод — это микроэлемент, необходимый для нормальной работы щитовидной железы. Он входит в структуру тиреоидных гормонов щитовидной железы Т3 и Т4 (в количестве трех и четырех атомов), которые в свою очередь обеспечивают полноценное развитие и функционирование человеческого организма.
Основными источниками йода являются:
- морская рыба;
- морепродукты;
- водоросли;
- фейхоа;
- клюква и так далее.
В России не существует территорий, на которых население не подвергалось бы риску развития йододефицитных заболеваний. Фактически среднее потребление йода жителем России в два-три раза ниже рекомендуемой нормы.
Чем опасен йододефицит
Длительный дефицит поступления йода в организм ведет к снижению выработки гормонов щитовидной железы (гипотиреоз), что неблагоприятно отражается на состоянии репродуктивной, нервной, сердечно-сосудистой, костной систем.
Кому больше всего необходим йод:
- беременные женщины;
- женщины в период лактации;
- дети в возрасте до трех лет;
- группы людей, проживающих в радиоактивно загрязненных регионах;
- мужчины и женщины после лучевой или химиотерапии.
Крайне редко он может вызывать осиплость голоса.
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В районах с тяжелым дефицитом йода (потребление менее 20 мкг/сут) вследствие йодной недостаточности может развиться гипотиреоз — снижение гормонов щитовидной железы. Клиническая симптоматика при гипотиреозе:
- слабость;
- утомляемость;
- сонливость;
- выпадение волос;
- колебание веса;
- сухость кожных покровов;
- снижение пульса.
Если вас беспокоят эти симптомы, это повод обратиться к эндокринологу и проверить функцию щитовидной железы.
Как бороться с дефицитом йода
Наиболее эффективным способом является массовая йодная профилактика, заключающаяся в йодировании поваренной соли.
В настоящее время для йодирования соли используют йодат калия. Это стойкое вещество, которое улетучивается при приготовлении пищи на 20−50 процентов, а оставшейся части после испарения достаточно для удовлетворения физиологической потребности организма. Поэтому использование йодированной соли в ряде случаев способно ликвидировать йодный дефицит.
Учитывая неспецифичные проявления йододефицита, обнаружить их можно лишь при целенаправленном обследовании. Для этого следует обратиться к эндокринологу.