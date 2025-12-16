Популярные темы
Sky News: Зеленский заявил о невозможности выживания Украины без активов России

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет продержаться без изъятых российских активов, сообщает Sky News.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что Киев не в состоянии самостоятельно покрывать свои финансовые потребности и нуждается во внешней поддержке.

«Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки», — сказал Зеленский.

Ранее власти Соединённых Штатов призвали европейские страны не изымать замороженные суверенные активы России, рассматривая их как возможный элемент будущих договорённостей.

Также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что конфискация российских активов может подорвать доверие к инвестиционной среде Евросоюза.