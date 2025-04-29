«Скупали хамон». Очевидец рассказал о блэкауте в Испании

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Жители Валенсии активно скупали готовую еду и хамон в магазинах на фоне масштабного отключения электроэнергии в Испании, однако паники или серьезных проблем в городе зафиксировано не было, рассказал РИА Новости очевидец событий.
«Из того, что раскупили — хамон… Ну это их родное», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на момент отключения находился в Валенсии, и перед ним на дороге отключились светофоры и пропало радио. Прибыв в жилой комплекс, он увидел, что бары и кафе были заполнены людьми, которые продолжали гулять и смеяться.
По его словам, в некоторых районах города все было спокойно. Во многих зданиях работали генераторы, поддерживающие работу лифтов, освещения и домофонов. В магазинах были очереди, но терминалы оплаты функционировали, а слабый интернет позволял загружать текстовые сообщения.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаутавыясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.