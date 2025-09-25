Скандальную скульптуру «Большая глина» перенесли на Ленинский проспект в Москве

«Большую глину № 4» начали разбирать 28 июля. Ее форма стала метафорой стремления человека к творчеству в то же время и выражением одной из задач Дома культуры — дать всем возможность для самовыражения. Уже 5 августа скульптуру полностью демонтировали и вывезли из центра Москвы.