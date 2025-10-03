«Большая перемена»: скульптура «Садовая лопатка» вызвала бурю негодования у москвичей

Московский Дом культуры «ГЭС-2» сообщил, что на спуске к водоотводному каналу появилась скульптура «Садовая лопатка». Творцами нового объекта стали Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген — классики поп-арта, как сообщает ДК. Самое интересное, что новый арт-объект сменил не менее обсуждаемую скульптуру «Большая глина № 4», которую местные называли «грязью» или «какашкой».
К «Садовой лопатке» у москвичей сразу возникло много вопросов. Один из пользователей даже предложил Дому культуры сразу отключить комментарии. Однако «ГЭС-2» делать так не стал, чем позволил людям высказаться. Дальше жителей столицы было не остановить:
- «Верните какаху!!!»
- «Очень логично:). Наложил кучку — убери:)».
- «Оправдала худшие ожидания. Отвратительно. Смыслы близки к глине, но она выглядит как эмодзи. Аляпистая и пошлая. Совсем не имеет той тонкости, с которой была выполнена глина. И вообще не встроена в окружающий архитектурный контекст».
- «А предыдущий памятник был весьма неплох, оказывается».
- «Какой ужас… срочно верните Глину!!!».
При этом, конечно, не обошлось без тех, кто задумку понял и изменениям возле «ГЭС-2» порадовался:
- «Интересная яркая работа. Мои первые мысли про экологию, сад, а также культурный слой нашей прекрасной Москвы».
- «Норм. Что угодно лучше предыдущего убожества».
- «Хорошая замена глине — интересная скульптура, разноплановая, приглашающая зрителя к диалогу и размышлениям о трактовке смыслов скульптуры».
- «Яркая скульптура, классно выделяется на фоне белого, спокойного ГЭС. Добавим цвета в жизнь».
- «Громкое проявление современного искусства. А как круто вписывается в осеннее окружение. Кайф!».
Свое мнение о новом арт-объекте высказал российский скульптор, автор памятников Петру Столыпину и Евгению Родионову, а также член Московского Союза художников Андрей Коробцов.
«Если тут и есть какая-то аллегория, то она не считывается, на мой взгляд. Мне лично “Большая глина” нравилась больше. Даже идей нет, к чему бы это могло быть приурочено. Хотелось бы каких-то объяснений, так как эта лопатка, честно говоря, не впечатляет. Может быть я отстал, но про Класа Олденбурга я сейчас слышу впервые. Мне кажется, можно было бы установить туда что-то поинтереснее», — высказался Андрей Коробцов.
Также, по мнению скульптора, «Садовая лопатка» не задержится на этом месте надолго. Коробцов считает, что этот арт-объект можно отнести, скорее, к выставочному экспонату.
«Насколько я понимаю логику, этот экспонат будет тут не всегда, а только временно. Кажется, когда устанавливали “Большую глину”, об этом предупреждали. Вполне возможно, что в ближайшее время на месте лопатки окажется что-то еще», — добавил эксперт.
Сам же Дом культуры «ГЭС-2» объясняет задумку автора так: «Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом».