«Большая перемена»: скульптура «Садовая лопатка» вызвала бурю негодования у москвичей

«Если тут и есть какая-то аллегория, то она не считывается, на мой взгляд. Мне лично “Большая глина” нравилась больше. Даже идей нет, к чему бы это могло быть приурочено. Хотелось бы каких-то объяснений, так как эта лопатка, честно говоря, не впечатляет. Может быть я отстал, но про Класа Олденбурга я сейчас слышу впервые. Мне кажется, можно было бы установить туда что-то поинтереснее», — высказался Андрей Коробцов.