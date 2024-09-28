Скука вызывает стресс и импульсивность

Импульсивность проявляется в быстрых действиях без размышлений. Она связана с такими психическими расстройствами, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и пограничное расстройство личности. Ранее уже было известно о связи между импульсивностью и скукой, а новое исследование показало, какую роль в этой взаимосвязи играет стресс.