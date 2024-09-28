Скука вызывает стресс и импульсивность

В Университете Портсмута (Англия) провели исследование, которое помогло ученым выяснить, как импульсивность связана со скукой. Их работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.
Импульсивность проявляется в быстрых действиях без размышлений. Она связана с такими психическими расстройствами, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и пограничное расстройство личности. Ранее уже было известно о связи между импульсивностью и скукой, а новое исследование показало, какую роль в этой взаимосвязи играет стресс.
Ученые провели два эксперимента. Они наблюдали за участниками с разной степенью импульсивности. Люди с высокой склонностью к импульсивным действиям не только сильнее скучали при выполнении однообразных задач, но и демонстрировали более выраженные физиологические реакции, для которых характерно увеличение уровня кортизола, ключевого гормона стресса.
Результаты работы помогают глубже понять, почему для некоторых людей скука — мощный источник стресса.
«Знание этих биологических основ может привести к созданию новых методов борьбы с импульсивностью и стрессом, включая персонализированные подходы к улучшению психического здоровья», — говорит доктор Джеймс Клей, ведущий автор исследования.
Исследователи подчеркивают, что важно и дальше изучать этот вопрос, в том числе повторять эксперименты с большим количеством участников. Работа над методами для снижения стрессовой реакции на скуку может помочь в профилактике таких проблем, как зависимости и психические расстройства, вызванные импульсивными реакциями.
Попытки подавить или проигнорировать скуку продлевают ее эффект. Также это приводит к снижению общей производительности труда и дефициту внимания. При этом средний сотрудник испытывает скуку более 10 часов в неделю. Это касается даже космонавтов, пожарных и полицейских. К таким выводам пришли ученые из США.