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Скука вызывает стресс и импульсивность

Импульсивные люди более подвержены стрессу в некоторых ситуациях. Это выяснили ученые.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В Университете Портсмута (Англия) провели исследование, которое помогло ученым выяснить, как импульсивность связана со скукой. Их работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.

Импульсивность проявляется в быстрых действиях без размышлений. Она связана с такими психическими расстройствами, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и пограничное расстройство личности. Ранее уже было известно о связи между импульсивностью и скукой, а новое исследование показало, какую роль в этой взаимосвязи играет стресс.

Ученые провели два эксперимента. Они наблюдали за участниками с разной степенью импульсивности. Люди с высокой склонностью к импульсивным действиям не только сильнее скучали при выполнении однообразных задач, но и демонстрировали более выраженные физиологические реакции, для которых характерно увеличение уровня кортизола, ключевого гормона стресса.

Результаты работы помогают глубже понять, почему для некоторых людей скука — мощный источник стресса.

«Знание этих биологических основ может привести к созданию новых методов борьбы с импульсивностью и стрессом, включая персонализированные подходы к улучшению психического здоровья», — говорит доктор Джеймс Клей, ведущий автор исследования.

Исследователи подчеркивают, что важно и дальше изучать этот вопрос, в том числе повторять эксперименты с большим количеством участников. Работа над методами для снижения стрессовой реакции на скуку может помочь в профилактике таких проблем, как зависимости и психические расстройства, вызванные импульсивными реакциями.

Попытки подавить или проигнорировать скуку продлевают ее эффект. Также это приводит к снижению общей производительности труда и дефициту внимания. При этом средний сотрудник испытывает скуку более 10 часов в неделю. Это касается даже космонавтов, пожарных и полицейских. К таким выводам пришли ученые из США.