Скуф или жлоб: какие мужчины не годятся для семейной жизни

Первое свидание — очень важный момент для создания отношений. От него зависит, будут ли мужчина и женщина продолжать общение или разбегутся в поисках других партнеров. Однако первое впечатление не всегда верное. Какие типажи отталкивают прекрасных дам, кто лучше — скуф или агрессивный брутал, и какой человек совершенно не годится для семейной жизни — в материале «Известий».
Кто такой скуф.
Больше всего современных девушек пугает перспектива знакомства с так называемым скуфом. К этой категории острые на язык пользователи интернета относят неухоженных, непритязательных мужчин 30−35 лет с пивным брюшком. Они не особо следят за модой, ресторану предпочитают шаурменную или пельменную, а театру и консерватории — телевизор и в лучшем случае кинотеатр. Скуфы — еще неоформившаяся толком категория, поскольку это слово вошло в обиход совсем недавно. Характеристики мужчин, способных претендовать на такой ярлык, пока точно не определены.
В худшем своем проявлении скуф — неопрятный человек с пивным животиком и узким кругом интересов. Считается, что его удел — низкооплачиваемая работа, а на досуге — продавленный диван, футбол по телевизору, «экспертные» комментарии в соцсетях и игра «в танчики». Психиатр-нарколог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Кристина Владыкина отмечает, что это — типичный портрет людей, воспитывавшихся с установками «не будь, не проявляйся, твои чувства не важны». Им, как правило, не давали быть собой и постоянно подавляли, воспитывали в атмосфере психологического насилия, отчего у них сформировалась низкая самооценка.
— Этих людей не научили видеть важность в их подлинных желаниях, удовлетворять свои потребности здоровым способом. Они копят внутреннее напряжение от этих незакрытых потребностей, заедают его, отчего набирают вес. С той же целью злоупотребляют алкоголем, уходят в мир виртуальных игр, так как это приносит временное облегчение, — разъясняет психиатр-нарколог.
Однако к определению «скуф» относят и обычных мужичин, которые попросту довольствуются в жизни малым — работа, семья, дача, рыбалка. Причем девушки, записывая в «скуфы» обычных, скромных парней, рискуют отмахнуться от хорошего, пусть и неяркого партнера.
Когда такой парень начинает ухаживать за барышней, то выкладывается по полной: тратит столько, сколько может. А приглашает в статусные на свой взгляд места — кафе с фастфудом и чебуречные, поскольку к другим просто не привык.
Сваха Анна Осипова советует современным невестам общаться со всеми кандидатами в женихи. И если на жизненном пути попался потенциальный скуф, то не стоит пренебрежительно отворачиваться в поиске принцев.
— Да, такой человек тоже есть. Он не плох, не алкоголик, не тунеядец. Скорее всего, он не хватает звезд с неба, но у него есть постоянная работа. И если девушка понимает, что ее устраивает обычная, размеренная жизнь, то имеет смысл откликнуться на ухаживания такого мужчины, — комментирует Анна Осипова.
По мнению свахи, скуфы — «гуттаперчевые». То есть их можно подтянуть и замотивировать на нечто большее, чем телевизор и поездки на дачу по выходным. Мудрой женщине это под силу.
— Скуф совершенно точно не жадный, хоть и не богат. Он последнюю рубашку с себя снимет, если надо, — рассуждает Анна Осипова. — Тем более что богатство само по себе никогда не означает щедрость.
Однако если девушка молода, красива и при этом образована, то, наверное, скуф ей не подойдет, отмечает эксперт. Из-за различия в интересах и образе жизни они разбегутся еще по дороге в загс.
Кто такой самокатчик.
В рейтинге нежелательных партнеров выделяется вечный рокер. Так раньше называли инфантильного мужчину, вечного мальчика, который ведет себя не в соответствии с возрастом. В городской среде таких теперь чаще всего именуют «самокатчиками» и «урбанистами» — по средству передвижения, которое они предпочитают. Образ дополняет молодежная одежда и попытки разговаривать на подростковом сленге.
— Давайте признаемся: если это взрослый мужчина, то он немного странно выглядит. Он привлечет такую травмированную вечную девочку, у которой были плохие отношения с папой и которой хочется играть в игрушки. Они выбирают себе вот таких чуваков, потому что детские травмы не дают им покоя, — комментирует Анна Осипова.
С точки зрения свахи, травмированные девушки выберут самокатчика даже если им встретится хороший, зрелый, обеспеченный мужчина, готовый ради них снять луну с неба. С солидным человеком им попросту будет скучно. И это при том, что «вечные рокеры» не приспособлены для семейной жизни. Но с ними можно только развлечься, хорошо провести время, если нет других вариантов. При всех своих странностях самокатчики критически выбирают подруг. Им важна внешность, но даже красотки рискуют заработать с ними комплекс неполноценности.
— Такие люди отличаются инфантильностью, то есть личностной незрелостью, — дополняет Кристина Владыкина. — Они похожи на детей или подростков, которым тяжело и страшно брать на себя взрослую ответственность. Они обесценивают других, идут наперекор, провоцируют — словом всё как у подростков в пубертате. Им как будто что-то не дает вырасти, а что именно, с этим уже индивидуально разбираются психотерапевты.
Именно обесценивающие реплики и отсутствие взрослости отталкивают на первом свидании. К счастью, современные девушки отличаются повышенной самооценкой и предпочитают не размениваться на вечных юнцов.
Агрессивный брутал.
Мужественный с виду, но грубый мужчина своим необузданным нравом способен на романтическом свидании не только напугать потенциальную невесту. Такие бруталы порой держат в страхе и напряжении всех вокруг — покрикивают на официантов, «рычат» на парковке на тех, кто мешает занять удобное место. Психиатр-нарколог считает, что оборотная сторона агрессии и злости — это боль и страх.
— Человек, ведущий себя подобным образом, имеет много внутренней непроработанной боли, сильную уязвимость, которые толкают его в оборонительное поведение, желание самоутвердиться. Такие люди воспитывались в семьях, где-либо поощрялось подобное поведение, либо к самому ребенку было применено подобное отношение, — говорит Кристина Владыкина.
С точки зрения свахи, такая манера поведения свидетельствует о самоутверждении за счет слабого.
— Это нарциссизм. «Посмотрите, полюбуйтесь мной, какой я сильный». Такая демонстрация силы отпугнет психически здоровую, незакомплексованную женщину. Потому что такую женщину привлекают поступки спокойные, тихие, когда мужчина просто молча делает что-то хорошее — не просто одарил тебя 101 розой, а, например, починил неисправный кран, — говорит Анна Осипова.
Грубоватый, агрессивный брутал может привлечь неопытную девушку, которая путает абьюз с мужской силой, считает эксперт.
— «Ой, он такой классный, сильный. Наверное, он меня защитит». Но такой чувак с большими бицепсами, который больше всех орет, первый убежит, если выйдет из ресторана разобраться с обидчиком, — предостерегает сваха.
Однако и с такими громоподобными мужчинами не всё так просто. Порой вполне приличный человек может повести себя нарочито грубо, потому что сильно нервничает или ошибочно полагает, что именно такая манера общения нравится женщинам.
Красавчик.
«Он знаешь какой красавчик… Он меня вообще за человека не считает. За ним все девчонки бегают». Эта фраза из фильма «Самая обаятельная и привлекательная» характерна для девушек, которые боятся общения с красивыми мужчинами. Героиня фильма считала, что коллега с эффектной внешностью никогда не заинтересуется ею. Действительно, девушки боятся красавцев возможно даже больше, чем мужчины красоток. Чаще всего это связано с высокомерным поведением некоторых «Аполлонов».
— Подобные люди имеют постоянную потребность в восхищении, во внимании, поэтому и для отношений выбирают «теневого» партнера, который не будет затмевать его великолепие и, будучи в тени, станет смотреть на него снизу вверх, влюбленно-восхищенным взглядом, подпитывая его самооценку, — говорит психиатр.
Имидж высокомерных красавчиков портит жизнь красивым мужчинам, которые не относятся к своей внешности как к чему-то особенному. Однако порой именно их шансы на знакомство невелики — девушки боятся общения с эффектными парнями. Но, по-мнению свахи, заинтересовать можно любого мужчину — и красавчика тоже.
— К сожалению, у нас все боятся отказа. Не только мужчины перестали лазить в окна к любимым женщинам, но и сами женщины ходят с такими лицами, будто им все должны. А надо просто подходить и знакомиться, если человек понравился, — говорит Анна Осипова.
Чем меньше мы боимся отказа, тем больше у нас шансов на встречу даже с красавчиком, считает эксперт. Интересный мужчина обязательно откликнется и оценит такую смелость.
— Не надо мужчину бояться и недооценивать себя. Сейчас любая женщина, которая не ленится заниматься собой, при желании может выглядеть прекрасно, — подбадривает сваха. — Надо только найти свою изюминку. Тем более что на внешность мужчина смотрит первые 10 секунд, а потом ты его завлекаешь своим внутренним миром.
Жлоб.
Классических жлобов никто не любит. Вот и женщин, как правило, настораживает, если в самом начале знакомства мужчина экономит на цветах и ресторанах, нарезая с ней круги в парке.
— Жадность также прививается человеку с детства. Тяжелые финансовые условия, наличие в семье скупого родителя, передающего модель поведения ребенку, порождают в нем сверхценное отношение к деньгам. Глубокая неуверенность в том, что тебя могут любить как человека, искренне тобой восхищаться и уважать безусловно, без меркантильных целей — основа этого поведения, — говорит Кристина Владыкина.
Однако и в этом случае есть свои тонкости, распознать которые можно благодаря опыту или знанию психологии. Например, специалисты советуют придерживаться правила трех свиданий. Не всегда мужчина раскрывается сразу, поэтому сваха советует немного опустить планку своих ожиданий и не судить о щедрости мужчины по первому свиданию. Не стоит сразу отправлять ухажера в черный список, если он пришел на встречу без букета. Некоторые мужчины до ужаса не любят торчать у всех на виду с «веником», поджидая свою даму. Порой и сама женщина испытывает неловкость от того, что приходится нести в руках огромный букет, перемещаясь с ним из кинотеатра в кафе. Считается также, что цветы — это признак того, что девушка уже понравилась.
— Часто женщины говорят: я хочу, чтобы он был добрым и щедрым. Но мужчина обычно щедрый по отношению к той женщине, которая становится для него ценностью. Это аксиома, — комментирует сваха.
А вот если и на третьем свидании ухажер снова позовет девушку на прогулку по аллеям, пора задуматься о том, будет ли знакомство перспективным.
Маменькин сынок.
Классический вариант потенциального жениха, который отталкивает многих женщин, это маменькин сынок. Современные девушки не хотят делить своего избранника с родителями, да и тратить время на то, чтобы проверить свои опасения насчет такой привязанности, тоже не намерены.
По словам Кристины Владыкиной, когда человек не проходит сепарацию, то есть нормальный процесс отделения от родителей, то он не становится независимым и самостоятельным.
— Такой мужчина сохраняет зависимое, подчиненное положение. Это, с одной стороны, затрудняет ему жизнь, так как тяжело под присмотром строить личную жизнь, заводить семью. А с другой — облегчает, потому что вся ответственность лежит на людях, от которых он зависит. И можно не брать ее на себя, а постоянно перекидывать.
Корень проблемы в этом случае, по мнению психиатра-нарколога, опять же в воспитании. Ребенка воспитывают зависимым, в нем подавляется инициатива, его «инвалидизируют» чрезмерной заботой.
Женщины опасаются, что супружеская жизнь с такими мужчинами будет проходить под контролем свекрови или придется нянчиться с ним самой. Однако и в этом случае не имеет смысла делить всё на черное и белое, избегая полутонов. Анна Осипова считает, что следует дать шанс и человеку, который сильно привязан к матери. Если мама не вьет из сына веревки и не давит своим мнением, то отношения могут стать перспективными. Во всяком случае отсутствие тесных родственных связей тоже не выглядит нормальным.
— Всего должно быть в меру. Давайте представим, что мужчина плохо относится к своей маме, говорит о ней гадости и никак не проявляет себя как сын. Тут надо задуматься и о том, а как он будет к тебе относиться. Перекоса не должно быть ни в одну сторону, — говорит Анна Осипова.
Кого выбирают мужчины.
Конечно, деление мужчин на определенные типажи можно назвать условным. Однако, по словам психиатра, такие «красные флажки» помогают обращать внимание на особенности поведения и характера, которые могут стать камнем преткновения на пути к счастью. Женщина, учитывая эти пункты, делает аккуратный выбор, отсеивая нежелательных претендентов.
— К счастью, знания психологии сейчас очень доступны и активно используются. Да и люди отходят от идеи прошлых поколений «мы страдали и вы страдайте» к мысли о том, что можно быть счастливыми, любимыми и любящими, желанными и независимыми в отношениях, — рассуждает Кристина Владыкина.
Психиатр также обращает внимание на то, что выбор зависит от воспитания, полученных установок, психологических травм и самооценки женщины.
— Например, если ее воспитание и детство были травматичными, то присутствует установка «жертвовать собой для других», а самооценка низкая. В этом случае очень большая вероятность, что она выберет мужчину с трудным характером и вступит с ним в отношения, где каждый будет страдать, принимая это за норму жизни, — комментирует эксперт.
Анна Осипова советует девушкам, перебирающим женихов, оценивать объективно не только мужчин, но и самих себя.
— В определенном возрасте мы начинаем понимать, что к нам притягиваются люди, которых мы заслуживаем. И рядом с сильным (в хорошем понимании этого слова) мужчиной всегда находится самая женственная, хрупкая и милая девушка, — резюмирует сваха.