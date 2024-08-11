Скуф или жлоб: какие мужчины не годятся для семейной жизни

Однако и в этом случае есть свои тонкости, распознать которые можно благодаря опыту или знанию психологии. Например, специалисты советуют придерживаться правила трех свиданий. Не всегда мужчина раскрывается сразу, поэтому сваха советует немного опустить планку своих ожиданий и не судить о щедрости мужчины по первому свиданию. Не стоит сразу отправлять ухажера в черный список, если он пришел на встречу без букета. Некоторые мужчины до ужаса не любят торчать у всех на виду с «веником», поджидая свою даму. Порой и сама женщина испытывает неловкость от того, что приходится нести в руках огромный букет, перемещаясь с ним из кинотеатра в кафе. Считается также, что цветы — это признак того, что девушка уже понравилась.