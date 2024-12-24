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Скучающие по пандемии коронавируса люди объяснили причины тоски по ней

Люди, находившие удовольствие в обстоятельствах пандемии коронавируса, назвали причины тоски по ней. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Источник: Freepik

Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.

Другие пользователи заявили, что в пандемию дали себе разрешение не гнаться за впечатлениями.

Некоторые люди рассказали, что скучают по чистоте в общественных пространствах.

Ранее люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Некоторые пользователи в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений.