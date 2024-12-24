Скучающие по пандемии коронавируса люди объяснили причины тоски по ней

Многие признались, что им нравился медленный темп жизни в пандемию и тишина, которую принесла самоизоляция.
Другие пользователи заявили, что в пандемию дали себе разрешение не гнаться за впечатлениями.
Некоторые люди рассказали, что скучают по чистоте в общественных пространствах.
Ранее люди, временно или постоянно не состоящие в отношениях, перечислили главные бонусы одиночества. Некоторые пользователи в качестве бонуса указали, что могут не учитывать интересов других людей при принятии важных жизненных решений.