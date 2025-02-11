Скрытые риски. Врач рассказала, чем опасен стоматологический туризм

Кто-то в целях экономии отправляется в другие города или страны, полагая, что в них услуги могут быть дешевле, в ряде случаев совмещая лечение с отдыхом. Повторюсь, если речь идет об осознанном выборе врача и клиники, то в этом есть смысл.