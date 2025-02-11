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Скрытые риски. Врач рассказала, чем опасен стоматологический туризм

Есть ли смысл экономить на зубном враче и ехать за лечением в другой город или страну?

Источник: Аргументы и факты

Сейчас модно для экономии лечить зубы в другом городе или стране. Оправдан ли стоматологический туризм, об этом aif.ru рассказала заместитель директора Института стоматологии Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ольга Гусева:

— Стоматологический туризм представляет собой путешествие в другой город, страну с целью получения стоматологической помощи.

Некоторые люди стремятся получить услуги у конкретного специалиста или в определённом стоматологическом центре, например, в известной клинике крупного города. В таких случаях это оправдано.

Кто-то в целях экономии отправляется в другие города или страны, полагая, что в них услуги могут быть дешевле, в ряде случаев совмещая лечение с отдыхом. Повторюсь, если речь идет об осознанном выборе врача и клиники, то в этом есть смысл.

Однако стоит учитывать, что при поездках в другую страну или город время ограничено: мало кто позволит себе поездку на неопределенное время, а стоматологическое лечение может длиться месяцами и даже годами.

Медицина, в том числе и стоматология, иногда непредсказуемы. То, что представлялось возможным вылечить в одно или два посещения, на деле потребует длительного и трудоемкого лечения с неоднократным посещением врача.

Лечение в период поездки может быть не завершено, и продолжать его придется у другого специалиста, что в результате приведет к отсутствию гарантии и ответственности врача за свою работу.

Так называемое «быстрое» лечение не всегда является синонимом надежного, а врач или клиника, не во всех случаях будут нести гарантийные обязательства.

При этом, при возникновении осложнений у клиники и врача в силу ограниченного времени будет отсутствовать возможность оперативного и качественного их устранения. К сожалению, подобные случаи часты, когда речь идёт о поездках в другую страну.

Данные риски обязательно нужно учитывать пациентам, планирующим стоматологическое лечение в ограниченный временной период. Кроме того, устранять осложнения, вызванные врачебными манипуляциями другого врача, всегда гораздо сложнее, нежели лечить одному специалисту — «от и до».