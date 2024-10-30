Скрестили с дикой. Ученые вывели новые сорта более урожайной чечевицы

В ходе длительных исследований, многократного отбора нужных растений ученым эти проблемы удалось решить. В итоге появились три новых сорта — Восточная, Чернава и Фламенко (внесены в Госреестр). И это первые в мире сорта чечевицы, созданные с участием дикорастущих видов. Сорт Восточная имеет белую окраску цветов и желтую окраску семядолей. У Фламенко семена коричневого цвета (как у дикого растения), который в отличие от других не меняется при хранении, а семядоли — желтого. Этот сорт рекомендован для возделывания в Пензенской области. Научный центр заключил договор на производство семян сорта Фламенко с крупным агропредприятием в Саратовской области.