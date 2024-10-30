Скрестили с дикой. Ученые вывели новые сорта более урожайной чечевицы

Российские ученые создали три новых сорта чечевицы повышенной урожайности. Это гибриды, выведенные на основе искусственного скрещивания дикорастущего и культурного растения. Они более устойчивые к засухе, осыпанию и болезням, чем известные сорта.
Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.
Капризная культура
Почему ученые обратили внимание именно на чечевицу? Дело в том, что сегодня многие стараются придерживаться здорового образа жизни, и чечевица, как представитель бобовых, прекрасно помогает разнообразить рацион. Её отличает большое содержание витаминов группы В и магния (антистрессовый микроэлемент, необходимый для нормальной работы нервной системы). О повышении интереса к этой культуре свидетельствует ежегодное увеличение ее производства во многих странах, в том числе в России.
Однако при выращивании чечевицы аграрии сталкиваются со множеством проблем. Во-первых, чечевица имеет низкую урожайность, что обусловлено биологическими особенностями вида. Во-вторых, культура склонна к полеганию и осыпанию, а также очень чувствительна к условиям выращивания.
Решением этих проблем в течение нескольких лет занимались биотехнологи и селекционеры Научного центра зернобобовых и крупяных культур Минобрнауки России. Изучая дикорастущих родичей чечевицы, ученые выяснили, что они имеют ряд ценных признаков, утерянных культурным видом в процессе «одомашнивания» и селекции.
Прежде всего это такие характеристики, как устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям. Казалось бы, нужно скрестить культурный вид с диким и получить нужные свойства. Но как преодолеть барьер несовместимости? И как исключить в новом гибриде нежелательные признаки, сохранив полезные? Тем более что раньше в мире не существовало сортов чечевицы, полученных с участием диких родичей.
Три новых сорта
В ходе длительных исследований, многократного отбора нужных растений ученым эти проблемы удалось решить. В итоге появились три новых сорта — Восточная, Чернава и Фламенко (внесены в Госреестр). И это первые в мире сорта чечевицы, созданные с участием дикорастущих видов. Сорт Восточная имеет белую окраску цветов и желтую окраску семядолей. У Фламенко семена коричневого цвета (как у дикого растения), который в отличие от других не меняется при хранении, а семядоли — желтого. Этот сорт рекомендован для возделывания в Пензенской области. Научный центр заключил договор на производство семян сорта Фламенко с крупным агропредприятием в Саратовской области.
Преимущество новых сортов в том, что они формируют большее количество семян в бобе по сравнению с обычными сортами, устойчивы к осыпанию, засухе и болезням. Также они отличаются отличными кулинарными качествами.