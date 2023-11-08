Скрещивание домашних кошек с дикими повысило иммунитет к болезням

Около 60 лет назад дикие и домашние кошки начали скрещиваться, что привело к появлению иммунитета у первых к болезням вторых. Однако сейчас это угрожает выживанию животных как отдельного вида, передает The Guardian.

Гибридизация между разными видами животных ставит на грань вымирания шотландских диких кошек, так как гены, которые их определяют, «вытесняются» генами гибридных и домашних кошек.

«Мы не только рискуем потерять вид из Британии, мы потенциально заменяем его гибридными и одичавшими домашними кошками, которые могут быть не так хорошо адаптированы и не выполнять ту же экологическую роль в своей среде обитания», — говорит Джо Говард-МаКкомб из Университета Бристоля и Королевского зоологического общества Шотландии.

Чтобы выяснить, когда началось скрещивание, ученые Говард-МаКкомб и ее коллеги проанализировали геномные последовательности диких и домашних кошек, включая 48 современных представителей семейства кошачьих и 258 древних образцов, найденных на 85 археологических объектах за последние 8500 лет.

Оказалось, что животные избегали спаривания друг с другом до конца 1950-х годов, когда показатели скрещивания между дикими и домашними кошками в Шотландии быстро выросли — возможно, в результате сокращения популяции диких. Это пошло им на пользу, так как в таком случае они получили иммунитет ко многим видам заболеваний. Однако в то же время вызвало сокращение количества зверей.

Сейчас в Шотландии запущен проект, который поможет восстановить популяцию диких кошек. Однако чтобы повысить их шансы, эксперты призывают владельцев домашних животных, живущих поблизости лесов, кастрировать своих питомцев и прививать от болезней.

Ранее стало известно, кто и как воспроизводит редкие виды животных.

Анна Морозова