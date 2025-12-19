СКР проверит застройщика в Ленобласти после обращения к Путину

СКР возбудил уголовные дела о мошенничестве и халатности после сообщения о том, что застройщик в Ленобласти снял деньги со специального счета за квартиру в доме, который так и не ввели в эксплуатацию. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР.