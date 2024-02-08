Скорпион прилетел из Кении в Ирландию в багаже одной из пассажирок

Джеймс Хеннесси, владелец и директор Национального зоопарка рептилий в графстве Килкенни, рассказал, что женщина из Уиклоу ненадолго оставила багаж в своей спальне без присмотра. Именно в этот момент членистоногое и перебралось из чемодана в комнату.