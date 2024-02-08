Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скорпион прилетел из Кении в Ирландию в багаже одной из пассажирок

Его яд вызывает сильную боль и отеки.
Источник: Freepik

Скорпион из Кении две недели прожил в Уиклоу (Ирландия), пока его не обнаружили. Местная жительница случайно привезла его из отпуска в чемодане, сообщает UPI.

Джеймс Хеннесси, владелец и директор Национального зоопарка рептилий в графстве Килкенни, рассказал, что женщина из Уиклоу ненадолго оставила багаж в своей спальне без присмотра. Именно в этот момент членистоногое и перебралось из чемодана в комнату.

«К счастью, в доме есть полы с подогревом, поэтому скорпиону было приятно и очень тепло», — отметил Хеннесси. Животное обнаружили, поймали и перевезли в Национальный зоопарк рептилий.

Жительнице Уиклоу очень повезло. Яд привезенной ей особи не является смертельно опасным, но может вызвать затруднение дыхания, сильную боль и небольшой локальный отек.

Ранее австрийка случайно привезла из отпуска 18 живых скорпионов.

Олеся Маевская