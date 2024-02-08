Скорпион прилетел из Кении в Ирландию в багаже одной из пассажирок

Скорпион из Кении две недели прожил в Уиклоу (Ирландия), пока его не обнаружили. Местная жительница случайно привезла его из отпуска в чемодане, сообщает UPI.
Джеймс Хеннесси, владелец и директор Национального зоопарка рептилий в графстве Килкенни, рассказал, что женщина из Уиклоу ненадолго оставила багаж в своей спальне без присмотра. Именно в этот момент членистоногое и перебралось из чемодана в комнату.
«К счастью, в доме есть полы с подогревом, поэтому скорпиону было приятно и очень тепло», — отметил Хеннесси. Животное обнаружили, поймали и перевезли в Национальный зоопарк рептилий.
Жительнице Уиклоу очень повезло. Яд привезенной ей особи не является смертельно опасным, но может вызвать затруднение дыхания, сильную боль и небольшой локальный отек.
Ранее австрийка случайно привезла из отпуска 18 живых скорпионов.
Олеся Маевская