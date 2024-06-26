Из Санкт-Петербурга и Петергофа запустили скоростные теплоходы «Метеоры» до Кронштадта

Благодаря проекту, путешественники смогут быстро и комфортно добраться до самых популярных туристических мест.
Теплоходы будут ходить по пять раз в день. Из Петербурга отправляются «Метеоры» с причала на Адмиралтейской набережной. По времени поездка будет занимать меньше часа, а дорога из Петергофа в Кронштадт — 20 минут. Стоимость билетов варьируется от 550—1400 рублей. А для ветеранов Великой Отечественной войны на этих маршрутах доступен бесплатный проезд.
В Кронштадт теплоходы прибывают на пристань, которая находится в центральной части острова: всего в 15 минутах ходьбы от причала расположены главные достопримечательности города — Якорная площадь и Морской Никольский собор.
Также для туристов доступны дополнительные экскурсионные туры по Кронштадту. Например, 1,5-часовая прогулка по городу с конечной точкой у Морского Никольского собора. Также предлагаются водные экскурсии на комфортных скоростных тримаранах.
Подробности маршрутов и расписание «Метеоров» можно посмотреть на сайте городского информационного центра.
Также ранее сообщалось, что между Сочи и Анапой запустили теплоходы «Комета». Цена билета до конечной станции — 7000 рублей. Время путешествия составляет 5 часов 45 минут.
Автор: Елизавета Чеботарева