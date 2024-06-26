Из Санкт-Петербурга и Петергофа запустили скоростные теплоходы «Метеоры» до Кронштадта

Теплоходы будут ходить по пять раз в день. Из Петербурга отправляются «Метеоры» с причала на Адмиралтейской набережной. По времени поездка будет занимать меньше часа, а дорога из Петергофа в Кронштадт — 20 минут. Стоимость билетов варьируется от 550—1400 рублей. А для ветеранов Великой Отечественной войны на этих маршрутах доступен бесплатный проезд.