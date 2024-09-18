Социологи: в Китае детей будет меньше, чем домашних животных

Что продолжает расти в стране, так это индустрия еды для домашних животных. Еще 20 лет назад идея держать питомца дома считалась буржуазным пережитком, а в последние несколько лет этот рынок растет на 16% в год. В 2023 году эксперты оценили индустрию кормов в 7 миллиардов долларов, а к 2030 году прогнозируют ее рост до 12 или даже 15 миллиардов.