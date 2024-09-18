Социологи: в Китае детей будет меньше, чем домашних животных

Китай — огромная и густонаселенная страна мира: в нем живет почти полтора миллиарда человек. Впрочем, миф о том, что китайцы заселят всю землю, давно не выдерживает критики: согласно статистике, население страны уже много лет стареет, а рост замедлился в конце прошлого столетия.
До 2016 года в Китае работала политика «Одна семья — один ребенок», введенная в 1979 году и направленная на борьбу с ростом населения, которое, как опасалось китайское правительство, будет тяжело обеспечить и прокормить. В Китае даже в самые суровые годы прошлого столетия активно работала пропаганда контрацепции — тоже с целью замедления роста населения.
Политика «Одна семья — один ребенок» имела неочевидные последствия: поскольку наследником рода в патриархальном Китае считался мальчик, многие семьи, поставленные перед возможностью иметь одного ребенка, разными способами добивались именно того, чтобы у них родился сын, в результате чего в стране образовался гендерный перекос.
Кроме того в результате стремительного экономического развития Китай, особенно его грандиозные городские агломерации, оказался одной из самых дорогих стран для воспитания ребенка. С 2021 года правительство страны снова сменило курс своей репродуктивной политики и теперь призывает китайские семьи иметь по три ребенка. Но, как становится ясно из материала CNN, многие китайцы давно сделали выбор — в пользу не детей, а домашних животных.
Издание рассказывает о семейной паре Хансена и Момо, которые уже 7 лет живут вместе в центре Пекина. Детей у пары нет, зато есть целых 6 собак, к которым они относятся почти так же: в стране для домашних животных даже появился термин «меховые детки» или «мао хай цзы».
«Мы все — одна большая семья», — признается Момо. Впрочем, настоящего имени она не раскрыла: девушка опасается, что ее образ жизни не порадует власти, стремящиеся срочно поднять рождаемость в стране. Момо 35 лет, ее мужу — 36, и заводить детей они не стремятся: шести собак им хватает.
Согласно аналитике банка Goldman Sachs, изучившего растущий спрос на еду для животных, к концу 2024 года число домашних питомцев в Китае будет больше, чем число детей младше 4 лет. Прогноз на 2030 год еще более впечатляющий — домашних животных в городах Китая будет вдвое больше, чем детей по всей стране (кошек и собак из сельской местности исключили потому, что их труднее учесть).
Представители Goldman Sachs объясняют это еще и тем, что у нового поколения другие ценности: молодым китайцам не так важно продолжить род или передать все наследникам. В 2022 году население страны сократилось впервые с голода и засухи 1961 года, а в 2023 году Китай по населению обогнала Индия.
Что продолжает расти в стране, так это индустрия еды для домашних животных. Еще 20 лет назад идея держать питомца дома считалась буржуазным пережитком, а в последние несколько лет этот рынок растет на 16% в год. В 2023 году эксперты оценили индустрию кормов в 7 миллиардов долларов, а к 2030 году прогнозируют ее рост до 12 или даже 15 миллиардов.
На данный момент животные проживают в домах в 5,6% городских семей (по сравнению с соседями китайцев, совсем немного — в Японии этот показатель достиг 17,5% еще в 2009 году). А вот динамика рождения детей, как считают эксперты, только продолжит сокращаться — примерно на 4,2% в год.
Возможно, причина кроется в том, что молодые семьи боятся взваливать на себя ответственность за ребенка в ситуации, когда это становится все дороже, и, возможно, дело в том, что меняются социальные ценности. По оценкам экспертов, растет безработица, дорожает недвижимость, и даже государственные меры по поддержке рождаемости не оказывают существенного влияния не динамику.
Стюарт Гитель-Бастен, профессор социальных наук и государственной политики Гонконгского университета науки и технологий, объясняет, что дети и домашние животные для китайцев — конечно, не исключают друг друга. Но в условиях падения зарплат и экономической нестабильности молодые китайцы, которым просто хочется о ком-нибудь позаботиться, скорее выберут завести домашнее животное, чем ребенка — потому что это не так радикально изменит их образ жизни или повысит расходы.
Хансен и Момо признались CNN, что уверены: несмотря на все призывы рожать, страна отлично обойдется без их генов. Оба они не прочь завести ребенка, но пока что не чувствуют себя готовыми, и любви своих шести собак молодым людям, по их словам, достаточно.
Ранее рассказывали, что в страдающей от похожих проблем Южной Корее предлагают отдавать девочек в школу на год раньше в надежде, что это повысит рождаемость.