«Скоро тут будет оплата айфоном». Обещание вернуть покупки через телефоны Apple видят жители разных городов

«На данный момент пока непонятно, как эта технология будет работать и будет ли она работать. Да, они (НСПК. — Прим. ред.) рассказывали об этом. Пока никому в мире это не удалось. Скорее всего, будут использовать приложение Сбера и Bluetooth, — предположил главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Но это всё равно костыли, и оплата не будет работать так же быстро, как раньше. Это же не просто приложил телефон и всё. Надо заходить в приложение, нажимать кнопку и так далее».