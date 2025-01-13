Скончалась польская «Марлен Дитрих», актриса Барбара Рыльска

Умерла актриса театра, кино, певица, польская «Марлен Дитрих» Барбара Рыльска, сообщает Goniec со ссылкой на заявление национальной Ассоциации эстрадных артистов.
Артистка скончалась 11 января, через несколько дней ей должно было исполниться 90 лет. Причина смерти не указывается.
Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Варшаве. В 1959 году окончила Варшавскую Академию драматического искусства. С 1959 по 1966 годы работала в Варшавском театре комедии, с 1966 по 1974 — в Варшавском театре Людовы, с 1974 по 2013 — в театре «Квадрат».
«В 60-х годах Рыльска была очень популярна еще и как певица. Многие называли ее тогда “польской Марлен Дитрих”», — отмечается на сайте kino-teatr.ru.
В период с 1963 по 1973 годы снялась в таких фильмах как: «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Разводов не будет», «Юлия, Анна, Геновефа».
Затем длительное время Рыльска не появлялась на экране, но в 2000 году вышли сразу три польских телесериала с ее участием, а именно: «Приемная семья», где она сыграла роль тети Адели, «Квартиранты» (роль тети из Америки) и «Адам и Ева» (роль Меланьи Лауданьской).