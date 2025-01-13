Скончалась польская «Марлен Дитрих», актриса Барбара Рыльска

Затем длительное время Рыльска не появлялась на экране, но в 2000 году вышли сразу три польских телесериала с ее участием, а именно: «Приемная семья», где она сыграла роль тети Адели, «Квартиранты» (роль тети из Америки) и «Адам и Ева» (роль Меланьи Лауданьской).