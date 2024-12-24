Скользим, но безопасно. Как чувствовать себя на зимней дороге уверенно

Избитое про «сани», но такое верное…
Автомобиль к зиме должен быть подготовлен. Это факт. Если с шинами все более-менее понятно, то на другие этапы проверки в большинстве случаев водители обращают меньше внимания, а зря. Обязательно проверяем охлаждающую жидкость, заряжаем аккумулятор, чистим клеммы — этот список любой опытный автомобилист будет продолжать долго. Фильтры — на перепроверку. Фары, стеклоочистители, уплотнители на дверях — все должно быть в порядке. И «заряжаем» в багажник зимний набор — трос, провода для «прикуривания», скребок со щеткой, резиновые коврики с высоким бортом на полу салона. Перед поездкой всегда хорошо прогревайте автомобиль, а также отчищайте зеркала и стекла от снега и наледи.
Теперь о маневрах в зимний сезон. Никаких резких движений при управлении транспортным средством — на этом акцентируют внимание сотрудники Госавтоинспекции.
«Пекутся», собственно, о вас — среагировать на скользкой дороге очень сложно, автомобиль может превратиться в неуправляемый «болид», если без раздумий «влететь» в поворот на заснеженном перекрестке.
«Очень важно — соблюдать дистанцию и установленные правила дорожного движения, в том числе режим скорости, — говорит Антон Белан, замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России. — Водить без резких перестроений и необдуманных маневров, от обгонов лучше отказаться. Выезжая на трассу, проверьте, заполнен ли бачок стеклоомывателя — грязные стекла в непогоду приравнены к дворникам, которые “отказали” в самый неподходящий момент. Чистка займет несколько минут, пока “прогревается” автомобиль, а такой быстрый чек-ап поможет избежать неприятностей на дороге». Конечно же — помним о риске заносов. Не тормозим резко. Не забываем, что особую опасность представляет открытая дорога, где гуляет ветер. Особенно сильны боковые порывы. Возьмитесь за руль покрепче и будьте готовы к корректировке траектории в любой момент.
Дети в автомобиле? Включаем «детский режим» на дороге
Водители обязаны строго соблюдать правила перевозки детей в салоне автомобиля. Если пассажиру нет 7 лет — используем детские удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка.
В возрасте от 7 до 12 лет перевозка возможна еще и с ремнями безопасности, на переднем сиденье — только в детских удерживающих устройствах. Перевозя детей, отказываемся от опасных маневров и ускорений — они могут спровоцировать совершение ДТП. Дети — самые драгоценные пассажиры, а потому, зная, что они в салоне, обращаем внимание на собственные самочувствие и поведение за рулем. Это значит — не выезжаем в болезненном состоянии, не отвлекаемся на разговоры со спутниками, избегаем дорожных конфликтов.
Начеку: топ правил для пешеходов
Правило, которое пешеходам важно исполнять безальтернативно, — быть предсказуемым для водителя. Зима, впрочем, как и лето, — точно не время экспериментов. Вывод: передвигаемся только по регулируемым, подземным или надземным пешеходным переходам. Солнце и белый снег — сочетание, конечно, умопомрачительное, но может сыграть дурную службу и ослепить. Выход — это солнечные очки. Да, зимой. Да, для кого-то может выглядеть странно, но это работает.
«Переходить проезжую часть следует только шагом, не выбегать резко под колеса. Помните, что затормозить в скользкую погоду очень сложно даже самому опытному водителю», — говорит Антон Белан. Сугробы на обочине, сужение проезжей части из-за неубранного снега, припаркованный за такой белой «горой» автомобиль могут стать настоящей ловушкой для пешехода.
«Выкручиваем тумблер» внимательности на максимум, не совершаем необдуманных поступков и резких движений. Обязательно используем в темное время суток световозвращающие элементы — если они есть на куртке, здорово. Так вы себя и своих детей обезопасите и сделаете заметными для того, кто находится за рулем. Он и без вас нервничает, если приходиться «катить» по льду.
Дети на пешеходном переходе
Тут история особенная. Видимость в снегопады, например, сильно ухудшается. Пешеходу уследить за всем, что происходит на дороге, становится сложнее, особенно маленькому и неопытному в части прогноза дорожных ситуаций. К тому же вряд ли не слишком высокий человек сможет увидеть из-за большого сугроба или припаркованного автомобиля другой — мчащийся на высокой скорости или даже «плетущийся» без единого нарушения правил дорожного движения.
Зима, холодно, теплые шарфы и капюшоны — это все понятно. Но вместе с комфортом в не самую «летную» погоду, это еще и опасность. Поле зрения при многослойности одежды ниже, еще хуже, если что-то мешает разглядеть проезжую часть на уровне глаз — капор или какой-то похожий головной убор. Если на улице ветрено, холодно и укутаться необходимо, сопроводите детей при переходе через дорогу. И пусть обувь у ребенка будет с ребристой подошвой.
«Объясните ребенку, что переходить проезжую часть можно только после того, как до конца убедишься — это безопасно. Если речь идет о пешеходном переходе, то можно постараться объяснить ребенку, как установить с водителем контакт глазами — чтобы тот видел намерение пешехода перейти дорогу. Лучше, если ребенок не будет при нахождении проезжей части отвлекаться на какие-либо разговоры, а о гаджетах в руках или наушниках лучше вообще забыть», — дает совет Антон Белан.
Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, указывая на скрытую опасность — это самый эффективный способ «проиграть» все дорожные сценарии, не оказываясь в них реально.
Судя по статистике аварийности, зимний период предрасположен к возможному росту ДТП, при этом к предупреждениям прислушиваются не все. Да, человек не умеет управлять погодой. Но вот собой — запросто. И если уж сел за руль, то и автомобилем. Делайте это спокойно, уверенно, строго соблюдая ПДД и уважая «соседей» по движению. А с пешеходами все правила предельной бдительности должно «работать» в любой сезон.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».