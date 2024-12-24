Скользим, но безопасно. Как чувствовать себя на зимней дороге уверенно

Автомобиль к зиме должен быть подготовлен. Это факт. Если с шинами все более-менее понятно, то на другие этапы проверки в большинстве случаев водители обращают меньше внимания, а зря. Обязательно проверяем охлаждающую жидкость, заряжаем аккумулятор, чистим клеммы — этот список любой опытный автомобилист будет продолжать долго. Фильтры — на перепроверку. Фары, стеклоочистители, уплотнители на дверях — все должно быть в порядке. И «заряжаем» в багажник зимний набор — трос, провода для «прикуривания», скребок со щеткой, резиновые коврики с высоким бортом на полу салона. Перед поездкой всегда хорошо прогревайте автомобиль, а также отчищайте зеркала и стекла от снега и наледи.