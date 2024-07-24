Сколько за год заработал наследник престола принц Уильям. Сумма огромная

В 1421 году было законодательно закреплено правило, согласно которому герцогство всегда переходит к старшему сыну и наследнику правящего монарха. При этом титул и герцогство никогда не переходят к внуку, даже в том случае, если тот становится наследником короны. Например, являясь наследником короля Георга II (1727−1760), Георг III (1738−1820), будучи принцем Уэльским, никогда не был герцогом Корнуолльским, так как был внуком короля.