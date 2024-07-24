Сколько за год заработал наследник престола принц Уильям. Сумма огромная

Стал известен доход принца Уильяма за последний год. За первые полные 365 дней владения герцогством Корнуолл наследник британского престола получил $30 млн, сообщают HELLO! и People.
Как следует из ежегодного финансового отчета, представленного в четверг, 24 июля, за первый полный год принца Уильяма в статусе герцога Корнуолльского совокупный профицит его состояния составил £23,6 млн ($30,4 млн). Эта сумма покрывает официальные, благотворительные и частные расходы самого принца Уильяма, его жены Кейт Миддлтон и их троих детей — 11-летнего принца Джорджа, девятилетней принцессы Шарлотты и шестилетнего принца Луи.
Авторы People отметили, что принц Уильям, «предположительно», платит подоходный налог за вычетом расходов на содержание своей семьи, которые не были детально прописаны в отчете.
За предыдущий годовой период герцогство принесло Его Высочеству существенно меньшую сумму из-за переоформления наследства — $7,6 млн. Принц Уильям унаследовал Корнуолл от своего отца, короля Карла III, после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года, что пришлось на середину финансового года. Также в тот год герцогство попросило сохранить долю дохода для повседневных трат в ходе управления поместьем.
В свежем отчете также сказано о новых патронатах принца Уильяма. Отныне он перейдет с должности президента к посту покровителя Футбольной ассоциации Англии (The Football Association, FA) — ранее эту должность занимала его бабушка Елизавета II — и британского фонда Fields in Trust, основанного в 1925 году.
Кроме того, наследник возьмет на себя покровительство Фонда Валлийской гвардии и Королевской сельскохозяйственной ассоциации Корнуолла, станет президентом Ассоциации крестов Виктории и Георгия.
Впервые после принятия титула герцога Корнуолльского принц Уильям посетил регион 24 ноября 2022 года. Впоследствии он был там еще четыре раза, причем в феврале 2023-го, во вторую поездку, — вместе с Кейт Миддлтон. Последний на сегодняшний день визит Его Высочество нанес в начале мая этого года — он провел там два дня, 9 и 10 мая.
Титул герцога Корнуолльского присваивается старшему сыну действующего монарха Соединенного Королевства. Впервые он был пожалован Эдуарду Черному Принцу (1330−1376), старшему сыну короля Англии Эдуарда III.
В 1421 году было законодательно закреплено правило, согласно которому герцогство всегда переходит к старшему сыну и наследнику правящего монарха. При этом титул и герцогство никогда не переходят к внуку, даже в том случае, если тот становится наследником короны. Например, являясь наследником короля Георга II (1727−1760), Георг III (1738−1820), будучи принцем Уэльским, никогда не был герцогом Корнуолльским, так как был внуком короля.
В мае этого года стало известно, что состояние 74-летнего короля Великобритании Карла III выросло на $12,7 млн, более чем до $774 млн (£610 млн). Тем самым он занял 258-е место в списке богатейших людей страны по версии The Sunday Times за 2024 год.
При этом его общее состояние трудно оценить из-за неизвестной стоимости драгоценностей, коллекции произведений искусства и подарков королевской семье, которые она получала на протяжении веков.