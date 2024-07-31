Сколько за балл? Эксперт объяснил, что делать при нехватке стажа для пенсии

Год трудового стажа можно купить за 50 798,88 рублей, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Этот вариант подходит людям, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили достаточного количества лет страхового стажа. При этом человек не должен быть трудоустроен.
«Официально это называется добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, — пояснил Балынин. — Для этого нужно подать заявление в территориальный орган Социального фонда России. После чего необходимо будет внести страховые взносы, минимальный размер которых определяется расчётным путём и равен 50 798,88 рубля. За полный календарный год нельзя купить больше 1 года страхового стажа».
Трудоустроенные могут просто доработать недостающие месяцы или годы, отметил эксперт. Минимальный страховой стаж в 2024 году 15 лет (с 2015 года по 2024 год он увеличился с 5 до 15 лет: ежегодно на 1 год) и дальнейших повышений пока не запланировано. Но важно, чтобы трудоустройство было официальным. Если не хватает только стажа, то зарплата значения не имеет, но при нехватке пенсионных баллов чем она выше, тем быстрее будут формироваться пенсионные права.
«При этом претендовать на повышающие коэффициенты в связи с отсрочкой выхода на пенсию такой человек не сможет, — подчеркнул Балынин. — Повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и к переменной части (произведение накопленных пенсионных баллов и стоимости одного ИПК) применяются только в случае, если у человека возникло право на назначение страховой пенсии, но он не обратился за её назначением».
Эксперт напомнил, что при назначении страховой пенсии по старости также учитываются и ИПК за социально-значимые периоды: службу в армии по призыву, участие в специальной военной операции во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании, уход за ребёнком, инвалидом и другие. Эти периоды также будут зачтены в страховой стаж.
Ранее эксперты назвали пять категорий пенсионеров, которые получат прибавку к пенсии с 1 августа 2024 года. Среди них группа работавших в 2023 году пенсионеров, отметивших 80-летний юбилей в июле, а также люди, которым была установлена I группа инвалидности. Также увеличатся размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.