Сколько за балл? Эксперт объяснил, что делать при нехватке стажа для пенсии

Трудоустроенные могут просто доработать недостающие месяцы или годы, отметил эксперт. Минимальный страховой стаж в 2024 году 15 лет (с 2015 года по 2024 год он увеличился с 5 до 15 лет: ежегодно на 1 год) и дальнейших повышений пока не запланировано. Но важно, чтобы трудоустройство было официальным. Если не хватает только стажа, то зарплата значения не имеет, но при нехватке пенсионных баллов чем она выше, тем быстрее будут формироваться пенсионные права.