Сколько языков знал Ломоносов

Как отмечает издание, среди рукописей ученого были найдены два списка. В одном Михаил Ломоносов указал грамматику и фундаментальные произведения на португальском, испанском, ирландском, голландском, датском, шведском. Видимо, он изучал эти языки либо собирался это сделать. Второй список состоял из перечисления тридцати языков, 11 из которых были помечены крестиками. Среди них — польский, венгерский, финский, монгольский, норвежский. Исследователи сделали вывод, что с отмеченными языками ученый был хорошо знаком.