Первый русский академик, ученый-естествоиспытатель Михаил Ломоносов внес вклад в развитие не только естественных и точных наук — физики, химии, географии, математики, астрономии, географии, но и оказал значительное влияние на формирование современного русского литературного языка, а также преуспел в изучении иностранных языков. Сколько языков знал Ломоносов — в материале aif.ru.
Существует миф, что Михаил Ломоносов знал более 30 иностранных языков, однако исследователям не удалось найти точные подтверждения этому, сообщает журнал «Вокруг света». Тем не менее ученый действительно был полиглотом: он освоил порядка десяти языков.
На родине в Архангельской области в Холмогорской школе он выучил основы латыни, церковно-славянского и греческого языков. Поступив в Славяно-греко-латинскую академию в Москве, Ломоносов продолжил изучение латыни, греческого, а также освоил иврит. В Петербургской Академии наук, а позже и на обучении в Германии в совершенстве овладел немецким. За границей он освоил итальянский, французский и английский языки.
Как отмечает издание, среди рукописей ученого были найдены два списка. В одном Михаил Ломоносов указал грамматику и фундаментальные произведения на португальском, испанском, ирландском, голландском, датском, шведском. Видимо, он изучал эти языки либо собирался это сделать. Второй список состоял из перечисления тридцати языков, 11 из которых были помечены крестиками. Среди них — польский, венгерский, финский, монгольский, норвежский. Исследователи сделали вывод, что с отмеченными языками ученый был хорошо знаком.