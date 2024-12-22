Сколько языков знает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков?

Известно, что в языковом арсенале Пескова три языка, кроме родного: английский, турецкий и арабский. После окончания вуза он начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел: занимал должности дежурного референта, атташе, первого, второго и третьего секретаря посольства России в Турции в Анкаре. Познания Пескова в языках, особенно в турецком, не раз пригождались российским лидерам: в 1999 году он переводил для президента Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле, а уже работая в Кремле при Владимире Путине, он неоднократно выступал в роли переводчика на встречах главы государства с турецкими руководителями.