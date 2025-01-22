Сколько выражений морды бывает у кошек

​Специалисты тщательно изучили все выражения их мордочек, попавшие в объектив камер. Чтобы не запутаться, они закодировали все движения лицевых мышц, исключив бытовые (во время зевоты, дыхания, жевания и т. п. ). В итоге они насчитали 276 мимических сигналов во время 186 внутривидовых взаимодействий.