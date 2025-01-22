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Сколько выражений морды бывает у кошек

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Соцсети

В Сети можно часто встретить видео, снятые владельцами домашних питомцев на тему: «Как ведет себя мой четвероногий друг в отсутствие хозяина». Аналогичным приемом решили воспользоваться американские ученые. Они установили видеонаблюдение в одном из котокафе Лос-Анджелеса, чтобы узнать больше о характере кошек. Советующее исследование опубликовано журналом Scientific Reports.

​Как вели себя кошки в отсутствие посетителей котокафе?

​Для эксперимента специалисты изучили мимику животных не во время контакта с посетителями, а за закрытыми дверями, когда кафе закрывалось и животные коммуницировали друг с другом. В общей сложности был отснят 194-минутный материал, героями которого стали 53 взрослые кошки.

​Специалисты тщательно изучили все выражения их мордочек, попавшие в объектив камер. Чтобы не запутаться, они закодировали все движения лицевых мышц, исключив бытовые (во время зевоты, дыхания, жевания и т. п.). В итоге они насчитали 276 мимических сигналов во время 186 внутривидовых взаимодействий.

​Для создания определенного выражения мордочки кошки использовали разные комбинации уникальных мимических движений (всего их около 30), например, сочетая прищур и открытый рот или движение ушами и облизывание носа.

​Также в исследовании сказано, что внутривидовые взаимодействия кошек подразделяются на четыре основных контекста:

  • ​аффилиативные (помогают наладить социальные связи, например, во время обнюхивания чужого носа);
  • неаффилиативные (дают оценку «собеседника», к примеру, пристальный взгляд или рычание);
  • обеспечивающие уход (например, забота мамы-кошки о котятах);
  • репродуктивные (продолжение рода).

Какие эмоции кошки демонстрировали чаще всего?

​Изучив порядка 300 выражений мордочек, ученые установили, что в основном хвостатые демонстрировали положительные или отрицательные эмоции:

  • ​45% проявляли дружелюбие;
  • 37% демонстрировали агрессию;
  • 18% мимических сигналов ученые определили как двусмысленные.

Позже американские ученые привлекли к своей работе израильских специалистов и искусственный интеллект. С его помощью было установлено, что кошки способны отзеркаливать поведение друг друга.

​ «Примерно в 22% случаях взаимодействия кошки копировали мимику друг друга, зачастую с разницей в доли секунд», — говорится в исследовании.

​По словам ученых, порой хватало крошечного поднятия верхней губы, чтобы другая кошка моментально скопировала эмоцию, и животные начинали вместе играть, гулять или взаимодействовать иначе.