Сколько выражений морды бывает у кошек

В Сети можно часто встретить видео, снятые владельцами домашних питомцев на тему: «Как ведет себя мой четвероногий друг в отсутствие хозяина». Аналогичным приемом решили воспользоваться американские ученые. Они установили видеонаблюдение в одном из котокафе Лос-Анджелеса, чтобы узнать больше о характере кошек. Советующее исследование опубликовано журналом Scientific Reports.
Как вели себя кошки в отсутствие посетителей котокафе?
Для эксперимента специалисты изучили мимику животных не во время контакта с посетителями, а за закрытыми дверями, когда кафе закрывалось и животные коммуницировали друг с другом. В общей сложности был отснят 194-минутный материал, героями которого стали 53 взрослые кошки.
Специалисты тщательно изучили все выражения их мордочек, попавшие в объектив камер. Чтобы не запутаться, они закодировали все движения лицевых мышц, исключив бытовые (во время зевоты, дыхания, жевания
Для создания определенного выражения мордочки кошки использовали разные комбинации уникальных мимических движений (всего их около 30), например, сочетая прищур и открытый рот или движение ушами и облизывание носа.
Также в исследовании сказано, что внутривидовые взаимодействия кошек подразделяются на четыре основных контекста:
- аффилиативные (помогают наладить социальные связи, например, во время обнюхивания чужого носа);
- неаффилиативные (дают оценку «собеседника», к примеру, пристальный взгляд или рычание);
- обеспечивающие уход (например, забота мамы-кошки о котятах);
- репродуктивные (продолжение рода).
Какие эмоции кошки демонстрировали чаще всего?
Изучив порядка 300 выражений мордочек, ученые установили, что в основном хвостатые демонстрировали положительные или отрицательные эмоции:
- 45% проявляли дружелюбие;
- 37% демонстрировали агрессию;
- 18% мимических сигналов ученые определили как двусмысленные.
Позже американские ученые привлекли к своей работе израильских специалистов и искусственный интеллект. С его помощью было установлено, что кошки способны отзеркаливать поведение друг друга.
«Примерно в 22% случаях взаимодействия кошки копировали мимику друг друга, зачастую с разницей в доли секунд», — говорится в исследовании.
По словам ученых, порой хватало крошечного поднятия верхней губы, чтобы другая кошка моментально скопировала эмоцию, и животные начинали вместе играть, гулять или взаимодействовать иначе.