Cон и возраст: как определить оптимальное количество часов сна

Сон — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Будучи новорожденными, малыши спят большую часть дня. Затем, когда дети становятся старше, количество часов, необходимых для сна, постепенно уменьшается. В подростковом возрасте сон зачастую выпадает из списка приоритетов, а время отхода ко сну — откладывается. У пожилых людей, напротив, возникает потребность ложиться раньше. ВФокусе Mail решил разобраться, сколько времени необходимо для сна на разных этапах жизни.
Новорожденные и младенцы грудного возраста
Младенцы в возрасте от нуля до трех месяцев спят от 14 до 17 часов ежедневно. Такое количество сна необходимо детям для правильного развития, ведь именно во время глубокого сна выделяется гормон роста. Помимо прочего, в это время формируется множество новых нейронных связей. Это требует достаточного количества часов для отдыха и восстановления организма.
Позже, в течение первого года жизни, с четырех до 12 месяцев, потребность во сне немного снижается, примерно до 12−16 часов. Тогда у детей вырабатываются циркадные ритмы, начинают появляться ассоциации, что спать нужно, когда темно, и бодрствовать, если светло.
Малыши и дошкольники
В возрасте от одного года до двух лет потребность во сне вновь снижается до 11−14 часов, а в возрасте от трех до пяти лет — до 10−13 часов. Это связано с более медленными темпами роста.
Меняются и когнитивные потребности. Процесс обучения закрепляется, когда мы спим, и именно в первые месяцы, год или два жизни мы усваиваем самые базовые знания.
По данным Национального фонда сна, к 18 месяцам потребность малышей в дневном сне обычно снижается до одного раза в день, а сам сон длится от одного до трех часов. В группе от трех до пяти лет, несмотря на замедление роста, дневной сон по-прежнему необходим, так как растущее воображение дошкольника может привести к появлению новых кошмаров или ночных страхов — монстров под кроватью, гоблинов в шкафу, — которые могут прерывать и нарушать сон в ночное время.
Дети и подростки
Дети в возрасте от шести до 12 лет ведут себя примерно так же, как дошкольники — их потребность во сне снижается незначительно, до 9−12 часов в сутки, при этом, однако, исчезает потребность в дневном сне.
Стоит также учитывать, что с наступлением полового созревания происходят большие изменения. Детям в возрасте от 13 до 18 лет требуется от восьми до 10 часов сна в сутки, но график сна меняется: подростки ложатся спать позже вечером, а просыпаются позже утром. Поэтому родители, воспитывающие подростков, часто замечают, что ребенок, который когда-то вскакивал с постели в 7:00 утра по выходным, теперь спит до 11:00. Отчасти это происходит, потому что изменяется время «выброса» гормона сна мелатонина — теперь организм вырабатывает его ближе к вечеру.
Взрослые
После «переходного» возраста тело перестает расти, а мозг более или менее завершает свое развитие. Именно тогда потребность во сне снижается до 7−8 часов в сутки.
Взрослые, которым требуется значительно больше восьми часов, могут страдать от различных нарушений сна. Эксперты уверяют, что обструктивное апноэ во сне поражает около миллиарда человек во всем мире и является основной причиной расстройств.
Еще одна распространенная проблема называется «гиперсомния». Это чрезмерная потребность во сне, которая не удовлетворяется даже 10-часовым сном. Причина такого расстройства неясна, однако считается, что отказ от кофеина и физические упражнения перед сном могут помочь с ним справиться.
Пожилые люди
У людей в возрасте от 65 лет и старше выработка мелатонина замедляется, что приводит к потребности в меньшем количестве сна. Циркадные ритмы также улучшаются, поэтому пожилые люди раньше ложатся спать и раньше просыпаются. Считается, что в среднем пожилым людям необходимо спать около 6−8 часов.
Однако возрастные физические изменения, например, проблемы с предстательной железой у мужчин, могут снизить качество сна, из-за чего потребуется больше часов, чтобы чувствовать себя бодрым.
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