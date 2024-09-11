Cон и возраст: как определить оптимальное количество часов сна

По данным Национального фонда сна, к 18 месяцам потребность малышей в дневном сне обычно снижается до одного раза в день, а сам сон длится от одного до трех часов. В группе от трех до пяти лет, несмотря на замедление роста, дневной сон по-прежнему необходим, так как растущее воображение дошкольника может привести к появлению новых кошмаров или ночных страхов — монстров под кроватью, гоблинов в шкафу, — которые могут прерывать и нарушать сон в ночное время.