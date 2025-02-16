Сколько времени нужно играть с кошкой в течение дня

Если кошка старше семи лет, играть с ней все равно нужно. Не бойтесь возраста питомца! Даже стареющие кошки нуждаются в активности. Рекомендуется выделять на игры 15 минут в день. Их нужно разделить на несколько коротких сессий, чтобы не переутомлять животное.