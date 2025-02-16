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Сколько времени нужно играть с кошкой в течение дня

Советы экспертов, как сделать питомца счастливее.

Источник: Unsplash

Игры с кошкой — неотъемлемая часть заботы не только о ее физическом, но и психическом здоровье. Оптимальное время для игр зависит от возраста, темперамента и уровня активности вашего питомца.

В чем польза от игр для кошки?

Игры помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают развитие ожирения. Также они снижают уровень стресса и способствуют развитию когнитивных способностей у кошки. Есть и еще один немаловажный момент: совместные игры усиливают эмоциональную связь между вами и вашим питомцем.

Как выбрать правильное время для игр?

Кошки обычно наиболее активны в утренние и вечерние часы.

Конечно, ничего критичного не произойдет, если вы будете играть с кошкой днем, но все же лучше учитывать естественные биоритмы питомца. Используйте разнообразные игрушки, имитирующие добычу, например, мышек.

Сколько нужно играть с кошкой или котенком?

Если вашей кошке от года до семи лет, то рекомендуется играть с ней не менее двух раз в день по 15−30 минут. Это поможет питомцу поддерживать физическую форму и удовлетворит охотничьи инстинкты.

Если кошка старше семи лет, играть с ней все равно нужно. Не бойтесь возраста питомца! Даже стареющие кошки нуждаются в активности. Рекомендуется выделять на игры 15 минут в день. Их нужно разделить на несколько коротких сессий, чтобы не переутомлять животное.

И не забывайте, что каждая кошка уникальна. Подстраивайте продолжительность и интенсивность игр в соответствии с потребностями именно вашего питомца.